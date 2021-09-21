Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük, sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 2 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Antalyaspor puanını 5'e yükseltirken 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük ise puanını 11'e çıkardı.

Antalyaspor zorlu Karagümrük maçında kötü seriyi sonlandırdı. Deplasmanda İstanbul ekibiyle 0-0 berabere kalan Akdeniz temsilcisi puanını 5'e yükseltti. NİSAN'DAN BU YANA SAHASINDA KAYBETMEDİ Karagümrük karşılaşmada 4 isabetli şutta gol bulamazken, Antalyaspor ise 3 kez çerçeveyi buldu ancak kaleci Viviano'yu geçemedi. Karagümrük, teknik direktörü Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı.

Son Dakika

Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Sergen Yalçın'ın tercihi herkesi şaşırttı! İşte Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Kılıçdaroğlu, sosyal medyada "CHP gelirse ne olacak" etiketine "CHP geliyor sevgili gençler" yazdı

40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor

Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi