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Antalya'nın Süper Lig takımları Türkiye Kupası'nda çifte sevinç yaşattı - Son Dakika

Antalya'nın Süper Lig takımları Türkiye Kupası'nda çifte sevinç yaşattı

11.02.2022 10:28
Antalya'nın Süper Lig takımları Türkiye Kupası'nda çifte sevinç yaşattı

Antalya'nın Spor Toto Süper Lig takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'da, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.

Antalya'nın Spor Toto Süper Lig takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'da, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 9 Şubat'ta deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 83. dakikada Alassane Ndao ve 87. dakikada Haji Wright'in golleriyle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, turnuvada üçüncü turda Diyarbekirspor'u 5-0, dördüncü turda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0, beşinci turda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Antalyaspor geçen sezon 17 Mart 2021'de Aytemiz Alanyaspor'u yarı finalde 2-0 yenmiş, 18 Mayıs 2021'de oynanan final maçında Beşiktaş'a aynı skorla yenilerek organizasyonu ikinci tamamlamıştı.

Alanyaspor çeyrek final biletini penaltı atışlarıyla aldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün ağırladığı Adana Demirspor'u penaltılar sonucu eleyen Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'dan sonra Antalya'nın bir başka Spor Toto Süper Lig temsilcisi olarak çeyrek finale çıktı.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle geçilirken, penaltı atışlarını 4-2 galip tamamlayan ev sahibi ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Bu sezon dördüncü turda Osmaniyespor'u 6-0, beşinci turda da Mardin 1969'u 5-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde Türkiye Kupası'ndaki en önemli başarısını, 2019-2020 sezonunda, yarı finalde Fraport TAV Antalyaspor'u eleyip finale yükselerek göstermişti.

Alanyaspor, 29 Temmuz 2020'de oynanan bu mücadelede Trabzonspor'a 2-0 kaybetmişti.

Antalya'nın Süper Lig takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Beşiktaş çeyrek final mücadelesi verecek.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'nın Süper Lig takımları Türkiye Kupası'nda çifte sevinç yaşattı - Son Dakika Spor


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