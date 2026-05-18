Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti

Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti
18.05.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coral Travel ana sponsorluğunda 3. kez düzenlenen Coral Cup Antalya Yat Yarışı, yelkenlilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Antalya Körfezi’nde 27 yelkenli teknenin dört farklı kategoride yarıştığı etkinlik, deniz sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Yarışın önemine değinen Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, “Bugüne kadar milyonlarca turisti ağırladığımız Antalya’da geleneksel hale getirdiğimiz Coral Cup’a her yıl gösterilen ilgi yeni hedeflerimizi güçlendiriyor” dedi.

Geçtiğimiz senelerde tek etaplı olarak düzenlenen yarışlar bu yıl iki etaplı olarak organize edildi. Yarışların ilk etabı 16 Mayıs Cumartesi günü Kemer’den, ikinci etabı ise 17 Mayıs Pazar günü Antalya’dan başladı. Yarışın startı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından verildi. Türkiye Yelken Federasyonu’nun programında da yer alan Coral Cup 2026’daki rekabetin sonucunda;

  • A kategorisinde “Sasuke” isimli yatla Ahmet Us kaptanlığındaki ekip,
  • B kategorisinde “Moana” isimli yatla Halil Serdar Değerli ve ekibi,
  • C Destek kategorisinde “Ayzek” isimli yatla Burak Akpınar ve ekibi,
  • DSport kategorisinde ise “Mytos” isimli yatla Orhan Yeşilli ve ekibi birinci oldu.
  • Kategori birincileri Antalya Kemer’deki Seven Seas Hotel Life’ta konaklama ödülü kazandı.
Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti

Yarışlara ilgi her yıl artıyor

Yarışların ardından 17 Mayıs akşamı Setur Marina Antalya’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Antalya’nın şirket için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Kamçı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Antalya, Coral Travel Group’un uluslararası başarı hikâyesinin merkezinde yer alıyor. Bugüne kadar milyonlarca turisti Antalya’da ağırlayan Coral Travel olarak, Antalya’nın sosyal, kültürel ve sportif yaşamına katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Coral Cup ise bu yaklaşımın bir yansıması. Geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız yarışlara bu yıl da gösterilen ve artan ilgi bizlere hem doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor hem de gelecek yıllar için daha büyük hedefler belirleme konusunda motivasyon sağlıyor. Coral Cup yarışındaki etap sayısını bu yıl ikiye çıkarttık. Gelecek yıl bu sayıyı artırıp Antalya ve çevresini kapsayacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Amacımız Coral Cup’ı profesyonel yarış takımlarının da katılacağı boyuta taşımak.”

Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti

Antalya Yelken Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Yalçınkaya ise organizasyonun her geçen yıl daha geniş bir etki yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Coral Cup, kısa sürede Antalya’nın deniz sporları takviminde önemli bir yere ulaşmaya başladı. Bu yıl yarışlara gösterilen yoğun ilgi ve iki etaplı yeni format, organizasyonun gelişim potansiyelini ortaya koydu. Antalya’nın doğal güzelliklerini ve denizcilik kültürünü yelken sporuyla buluşturan bu yarışın önümüzdeki yıllarda çok daha geniş katılımlı bir yapıya ulaşacağına inanıyoruz. Başta ana sponsorumuz Coral Travel olmak üzere, organizasyona katkı sunan Setur Marina ve G Marina’ya, yarışçılarımıza ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Coral Cup’ın Antalya’yı ulusal ve uluslararası yelken camiasında daha güçlü bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti

Coral Travel Group Hakkında:

1992 yılında kurulan Coral Travel Group, 34 yılda 39 milyondan fazla turiste hizmet vererek Türkiye ve Avrupa’nın lider gruplarından biri haline gelmiştir. Tur operatörlüğü, konaklama, destinasyon hizmetleri, havacılık, seyahat acenteliği, bilgi teknolojileri ve güvenlik alanlarında güçlü markalarıyla faaliyet gösteren grup, 21 ülkedeki 37 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla yılda yaklaşık 3,8 milyon turiste hizmet sunmaktadır.

Coral Travel Group, Coral Travel markasıyla 15 ülkede tur operatörlüğü ve satış acenteliği hizmeti vermektedir. Destinasyon hizmetlerinde ODEON Tours (Türkiye, Mısır, Yunanistan, İspanya, BAE, Tayland, Tunus, Vietnam), konaklama sektöründe ise Coral Group Hotels çatısı altındaki Seven Seas Hotels, Marvida Hotels ve Xanadu Resort markalarıyla yer almaktadır. Ayrıca, otel yatak bankası alanında ODEONBEDS, bilgi teknolojilerinde ODEON Yazılım ve Teknoloji, güvenlik sektöründe ise ODEON Güvenlik ve Danışmanlık markalarıyla geniş bir hizmet ağı sunmaktadır.

Grup şirketlerinden Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., sermaye piyasalarına açılma hedefi doğrultusunda halka arz sürecini başlatmıştır. Bu adım, Coral Travel Group’un kurumsal şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun önemli bir parçasıdır.

Coral Travel Group, kalite ve müşteri memnuniyetini esas alarak yeni pazarlar ve destinasyonlarda büyümeye devam etmektedir.

Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti
Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti
Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti
Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti

 

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi
CHP’li Ağbaba’dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor CHP'li Ağbaba'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
2 çocuk, Fenerbahçeliler Derneğinde yangın çıkardı 2 çocuk, Fenerbahçeliler Derneğinde yangın çıkardı

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:41
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:21
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:40:08. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya’da üçüncü kez Coral Cup rüzgârı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.