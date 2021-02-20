Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında

FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile toplamda 11, Süper Lig'de ise 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da zorlu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, 3 oyuncunun sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takım toplamda 11, Süper Lig'de ise 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak.