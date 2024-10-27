Antalyaspor, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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Antalyaspor, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Antalyaspor, Alanyaspor\'u deplasmanda 2-1 yendi

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Akdeniz derbisinde 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Alex'in takımının 3 hafta galibiyet hasreti son buldu. Ev sahibi takımın mağlubiyet serisi ise 3 maça çıktı.

27.10.2024 18:23
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftası Akdeniz derbisine sahne oldu. Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti.GAİN Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanan taraf konuk takım oldu.

ANTALYASPOR İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Alanyaspor'un golünü 25. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti.Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller ise 62. dakikada Moussa Djenepo ve75. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.

ANTALYASPOR'DA KABUS BİTTİ

Ligde çıktığı son 3 maçını da kaybeden Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi ve 11 puana yükseldi. Fenerbahçe (0-2) ve Galatasaray'a (0-3) sahasında kaybeden Antalya temsilcisi, deplasmanda ise Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilmişti.

ALANYASPOR 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Ligde son iki maçını kaybeden Alanyaspor, bu yenilgiyle birlikte kötü seriyi 3'e çıkardı ve 9 puanda kaldı. Fatih Tekke'nin öğrencileri, Galatasaray'a deplasmanda 1-0 ve Kasımpaşa'ya sahasında 2-1 kaybetmişti. Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Samsunspor'a konuk olacak.


Trendyol Süper Lig, Alex De Souza, Fatih Tekke, Antalyaspor, Antalya, Akdeniz, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
    Boş heykel adam 1 14 Yanıtla
    Mustafa Akdeniz:
    O heykelin tşklr ye sude 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    Yensin yensin haftaya Samsun da ... 4 4 Yanıtla
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