Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig'de son olarak 5-0 gibi farklı bir skorla Trabzonspor'a mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılarda ilk aday Emre Belözoğlu.

13.01.2025 17:28  Güncelleme: 17:46
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Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0'lık farklı bir skorla yenilen ve son 3 maçını kaybeden Antalyaspor'da kötü gidişin faturası teknik direktör Alex de Souza'ya kesildi.

ALEX İLE YOLLAR AYRILDI

Akdeniz ekibi, teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Antalyaspor'da Alex de Souza yerine ilk düşünülen aday Emre Belözoğlu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik direktörle görüşmelere başladı.

ALEX'İN ANTALYASPOR KARNESİ

Sezon başında Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza, Trendyol Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı. Brezilyalı genç teknik adam, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 1.43 puan ortalaması tuturdu. Akdeniz ekibi ligde topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Türkiye Kupası'nda ise gruplara kalan kırmızı-beyazlılar, gruptaki ilk maçını kazanmayı başardı.

Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig, Emre Belözoğlu, Alex De Souza, Trabzonspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat:
    Alex: Bana Avrupa düzeyinde mücadele edecek bir takım kurulacağını söylediler, ancak geldiğimde böyle olmadığını anladım. Galatasaray'a karşı kazanabilme çabası, bütün hedeflerden daha önemliydi. 71 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Quaresma ve Alex 5sarayın kocalarıdır 10 28 Yanıtla
  • monşer null:
    Alex Balon iyi oldu naşla 5 30 Yanıtla
  • mustafa akar:
    Alex bu kadro ile bu kadar puan çıkarttı. Eğer takıma takviye yapılmaz ise bu takım küme düşer. Alex bu kadro ile başarılı olmuştur. 24 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bir fener candaşından kurtulduk. inşallah kümeyede düşer tertemiz olur lig:) 8 16 Yanıtla
  • Rb14101973:
    Kadromuz çok yetersiz birde transfer yasağı var teknik direktör gitti eee şimdi ne olacak … 2 1 Yanıtla
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