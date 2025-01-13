Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0'lık farklı bir skorla yenilen ve son 3 maçını kaybeden Antalyaspor'da kötü gidişin faturası teknik direktör Alex de Souza'ya kesildi.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Antalyaspor'da Alex de Souza yerine ilk düşünülen aday Emre Belözoğlu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik direktörle görüşmelere başladı.
Sezon başında Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza, Trendyol Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplamda 21 maça çıktı. Brezilyalı genç teknik adam, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 1.43 puan ortalaması tuturdu. Akdeniz ekibi ligde topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Türkiye Kupası'nda ise gruplara kalan kırmızı-beyazlılar, gruptaki ilk maçını kazanmayı başardı.
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