Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz - Son Dakika

SPOR Toto Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor'un Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor deplasmanından puan ya da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı puanlarla Avrupa kupalarına gitme hedefi bulunan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde antrenmanlara başlayacak kırmızı beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy çalışmada yer almayacak.

'YENİLMEZLİK SERİSİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'12 maçlık yenilmezlik serisinin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Biz yenilmezlik serisinin ve galibiyetlerin artmasını istiyoruz. Şu an için iyi durumdayız. Kayserispor maçında hedefimiz galibiyetti ancak Kayserispor çok iyi oynadı ve bize göre galibiyeti hak eden onlardı. Pozisyonları bizden baya fazlaydı. 1 puan aldık ve bunun için mutluyuz" dedi.'AVRUPA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR'Ligde Avrupa hedeflerinin devam ettiğini kaydeden Başkan Çetin, "Tabi ki Avrupa hedefimiz var. Bu hafta Medipol Başakşehir maçı hariç, ligde sıralamada üstümüzde olan takımların aldığı sonuçlar istediğimiz gibi sona erdi. Avantajlıyız ki 1 puan daha arayı kapattık. Avrupa hedefimiz hala devam ediyor" diye konuştu.'TRABZON'DAN PUAN YA DA GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ'Ligde hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçında puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren Başkan Aziz Çetin, "Hafta sonu ligin başından bu yana ligi domine eden, tartışmasız Türkiye 'nin bence en kuvvetli kadrosuyla, ligin başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynayan Trabzonspor ile oynayacağız. Burada kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.'TRABZONSPOR SEYİRCİSİNİ TAKDİR EDİYORUM'

Trabzonspor'un biletlerinin 27 saniyede satılmasıyla ilgili soruya Başkan Çetin, "İnşallah bir gün Antalyaspor da onu yaşar. Biz de burada oluruz. Trabzon şehri zaten Trabzonspor'la yaşıyor. Seyircisini de çok takdir ediyorum. İnşallah gelen seyriciye de keyifli bir maç izletiriz" dedi.