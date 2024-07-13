Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir - Son Dakika
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Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir

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Fenerbahçe formasını imzaladığı için Antalyaspor Kulübü'nden tepki alan Alex de Souza, temsilcisini Türkiye'ye çağırdı. Antalyaspor'un yaptığı açıklama üzerine harekete geçen temsilci, Antalyaspor ile son yaşanan gelişmeler üzerine görüşecek.

13.07.2024 15:12
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Geçtiğimiz günlerde Burdur kampında Fenerbahçe taraftarlarının isteği üzerine yıllarca formasını giydiği ve efsanesi olduğu sarı-lacivertli takımın formasına imza atan Alex de Souza'ya Antalyaspor Kulübü tepki göstermişti.

TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Bu gelişme üzerine harekete geçen Alex de Souza'nın temsilcisi, Akdeniz ekibiyle görüşmek için Türkiye'ye geldi. Alex'in temsilcisi, Antalyaspor ile son yaşanan gelişmeler üzerine görüşecek.

Alex de Souza, Antalyaspor'un yaptığı "Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük." açıklaması üzerine temsilcisini Türkiye'ye çağırdı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor\'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Alex De Souza, Antalyaspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ersay: Konik gende çık komik, Kendimizi nasıl gülünç duruma düşürürüz diye uğraşıp duruyoruz,sanki Antalya Fenerbahçe ezeli rakip 37 0 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Bu kadar büyütmeyin be Adam zaten doğuştan Fenerli bunu bilmeyen varmı? Ne oldu şike mi yaptı yani haddinizi bilin Alex in kıymetini bilin yoksa elimizden alırız. 32 0 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Kendiniz Alın madem doğuştan fananatikse 3 10 Abuzer Kadayıf: Kötürün olunca kapı dışarı 2 7
  • M. Akif Keskin: Alex gibi bi adamı takımın başına getirmişiniz yaptığı harekete üzülmüş kulüp ne varsa o harekette 25 0 Yanıtla
  • Muko Tanrıgül: Bu Kadar Şaçma Bişey Olamaz Gerçekten Ne Yapmış Forma İmzalamış Adam Kaç Yıl Emek Verdi O Takıma 18 1 Yanıtla
  • Ertan Encü: Antalyada malum çok bunaltıcı sıcaklar insan zihnini zorluyor. 17 0 Yanıtla
  • cml svk: Galatasaraylıyım ama normal bence efsanesi olduğu takımın taraftarı ile fotoğraf çektirmesi bunun olacağı belliydi 13 0 Yanıtla
  • Mete Aydemir: Arda Galatasaray forması imzaladı napalım linç mi edelim. Bu kafayı değiştirmek gerekiyor. Hoşgörü lü olmayı öğrenemedik bir türlü. 9 2 Yanıtla
  • ferhat eser: KRALEXE BEŞİKTAŞ'IMIZIN KAPISI AÇIKTIR ÇIK GEL SENİ SEVİYORUZ 7 3 Yanıtla
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