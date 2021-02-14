Antalyaspor'da tek hedef galibiyet - Son Dakika
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Antalyaspor'da tek hedef galibiyet

Antalyaspor'da tek hedef galibiyet

14.02.2021 11:46

SÜPER Lig'de oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, BTC Türk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

SÜPER Lig'de oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, BTC Türk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleye galibiyet parolasıyla hazırlanan kırmızı beyazlı takımda golcü oyuncu Gökdeniz Bayrakdar cezası, 3 oyuncu da sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek.

Süper Lig'de son 8 maçında 14 puan alan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, ligin 25'inci haftasında yarın saat 19.00'da BTC Türk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. İki takım daha önce 7 kez birbirlerine rakip olurken, bu maçların 5'inde kırmızı kart çıktığı görüldü. Antalyaspor'da, zorlu mücadelede tek hedef galibiyet olarak belirlendi.

8'İNCİ RANDEVUAntalyaspor ile BTC Türk Yeni Malatyaspor 8'inci kez birbirlerine rakip olacak. İlk kez 2017-2018 sezonunda rakip olan takımlar bu mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 7 maçta kırmızı beyazlı takım 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı.ANTALYA'DA KAYBETMEDİFraport TAV Antalyaspor, Antalya'da oynanan 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar oynanan 3 maçın tamamını kazanırken rakibine 9 gol atıp, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. 7 maç sonunda iki takım arasında en çok 3-0'lık skor alındı. 2 maçın 3-0 sona erdiği maçların ardından birer kez 1-0, 1-1, 2-0, 2-1 ve 3-1'lik sonuçlar sahaya yansıdı.ANTALYASPOR 12, MALATYASPOR 6 GOL ATTIİki takım arasında oynanan 7 maçta taraftarlar toplam 18 gole tanık oldu. Bu maçlarda Akdeniz ekibi rakibine 12 gol atarken, BTC Türk Yeni Malatyaspor ise 6 golle karşılık verdi.Fraport TAV Antalyaspor ile BTC Türk Yeni Malatyaspor maçlarında hakemler toplam 6 kırmızı kart gösterdi. 7 maçın 5'inde gösterilen 6 kırmızı kartın 4'ü Yeni Malatyasporlu oyunculara çıkarken, 2'si ise Antalyaspor futbolcularına gösterildi.GÖKDENİZ CEZALI, 3 OYUNCU SAKATFraport TAV Antalyaspor'da zorlu Yeni Malatyaspor maçı öncesi 5 golle takımın en golcü oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar sarı kart cezası, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Veysel Sarı da sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Akdeniz temsilcisinde Nuri Şahin, Eren Albayrak, kaleci Boffin, Veysel Sarı ve Naldo, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.MUHTEMEL 11: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Sam, Fredy, Amilton, OrgillSAKAT: Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Veysel Sarı

CEZALI: Gökdeniz Bayrakdar


Kaynak: DHA
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