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Gerilim giderek artıyor! Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi görülmemiş açıklama - Son Dakika
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Spor

Gerilim giderek artıyor! Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi görülmemiş açıklama

Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.

01.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:45
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Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak Antalyaspor'dan mücadele öncesi çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"HEDEFİMİZ FENERBAHÇE'Yİ PUANSIZ GÖNDERMEK"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, "Antalya'ya güçlü bir takım gelecek ama biz de güçlü bir şekilde onları bekliyor olacağız. İlk devredeki maçta iyi bir oyun çıkarmıştık. İnşallah bu maçta da başarılı bir oyun çıkartacağız. Hedefimiz Fenerbahçe'yi puansız göndermek. Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor ama karşılarında da güçlü bir Antalyaspor var. Onlar için kolay bir maç olmayacak." diye konuştu.

EN SON GALATASARAY'A YENİLDİLER

Ligde son iç saha mağlubiyetini 8. haftada Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşayan Akdeniz ekibi, 10. haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, 11. haftada Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Ligin 13. haftasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 15. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Akdeniz ekibi, 17. haftada Kasımpaşa, 19. haftada ise Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ile 20. haftada 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, 22. haftada da rakibi EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 yendi.

Gerilim giderek artıyor! Antalyaspor\'dan Fenerbahçe maçı öncesi görülmemiş açıklama

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    Yorumlar (3)

  • Ahir zaman: Sonuç önemli kim ne derse boş. Sonuç önemli... 14 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Ne demesini bekliyor bu haberciler biz yenilmeyi düşünüyoruz mu desin baskan 3 0 Yanıtla
  • Eşref Ceylan: Kim böyle konuşsa farklı mağlubiyet alıyor geçmişte örnekleri çok fazla genelde de oynamayacak olan takımlar yapıyor bu açıklamaları 0 0 Yanıtla

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gerilim giderek artıyor! Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi görülmemiş açıklama - Son Dakika
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