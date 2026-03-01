Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek. VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.
Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem, Cherif.
