Bitexen Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Souza, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a hizmet edecek. Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, başarı istediklerini ve Alex'in de katkı sağlayacağını belirtti. Souza ise Antalyaspor'a en iyi şekilde hizmet etmek için hazır olduğunu ve başarı istediğini ifade etti.

30.05.2024 13:06
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza (47) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen tören ile Souza, 2023-2024 sezonu sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde koşan Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor olarak hakkettikleri yerde olmak istediklerini belirtti.

Başarı istediklerini ve bu başarıya Alex'in de katkı sağlayacağını dile getiren Boztepe, "Hep beraber Antalyaspor olarak başarılı işlere imza atacağız. 2 yıllık sözleşme imzaladık.2 yıl başarılı bir süreç geçireceğiz inşallah. Kadromuzla ilgili çalışmaya başladık. Hocamız bir hafta burada ve toplantılar yapmaya devam edecek. Antalyaspor'un bütçesine uygun bir kadro kuracağız" ifadelerine yer verdi.

Boztepe, transfer süreci yaklaşırken kısa süre içinde transfer tahtasını açacaklarını belirtti.

Antalyaspor'un hep bir hedefi olduğunu işaret eden Başkan Boztepe, ligde kalmak için oynayacaklarını her zaman çıtalarının yüksek olacağını bildirdi.

Antalyaspor, Fenerbahçe'nin Efsanesi Alex de Souza ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Alex de Souza da, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada evimde gibi hissettiren Antalya halkına teşekkürler, şehre iyi bir enerji vermek istiyorum. Bu süreçte Antalyaspor'a en iyi şekilde hizmet etmek için çok iyi hazırlandım. 2 yıllık kontrat sürecimde başarı istiyorum, stadyumda taraftarlarımızı mutlu şekilde görmek istiyorum. Ekibimle çok Takımı derinden inceleme fırsatım oldu. Ne tarz performans verdiği yönünde inceleme yaptım. Kulüpte çalışan profesyonellerle görüştüm. Mücadele edici başarıya odaklı bir Antalyaspor kuracağız" dedi.

Semih Şentürk'ün ekibinde olmayacağının altını çizen Souza, Brezilya'dan 2 hoca ve birde Mehmet Aurelio'nun kadrosunda olacağını belirterek, "Dengeli ve mücadeleci bir takım kuracağız. Ana hedefimiz taraftarımız maçtan sonra evlerine mutlu şekilde dönmeleridir" dedi.

2014 yılında kariyerini sonlandırdığını hatırlatan Souza, çalıştırdığı takımlar ve süreç hakkında bilgi vererek, "Mutlu zaman geçirdiğim Türkiye'den Antalyaspor'dan teklif gelince karar verdim. Anlaştık ve Antalyaspor'un teknik direktörü olduğum için mutluyum. Güçlü ve mücadeleci takım oluşturacağız. Ortak bazı isimler var. takımın. Takımın finansal durumunu yormayacağız. İsminden ve yaşından bağımsız Antalyaspor'da oynamak isteyen başarı isteyen oyuncular getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren ise, Türkiye tarihine adını yazdırmış bir profesyonel olduğunu belirterek, "Antalya'ya Alex'i kazandırdığımız için mutluyuz. Teknik direktör olarak ta başarılı olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Alex, resmi sözleşmeyi imzaladı ve Antalyaspor bayrağı ile gazetecilere poz verdi.

Bitexen Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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