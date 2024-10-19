Canlı anlatım! Mücadelede goller art arda geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı anlatım! Mücadelede goller art arda geliyor

Geniş Video İzle

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-0 Galatasaray önde.

19.10.2024 17:59  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.

İLK 11'LER

Antalyaspor; Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.

CANLI ANLATIM

87' Antalyaspor'da Veysel çıktı yerine Emre dahil oldu.

85' Mücadelede son 5 dakikanın içine girdik.

83' Kullanılan köşe vuruşunda Güray ceza sahasının sol tarafından şut çekti ama top hakem Ali Şansalan'a çarptı.

82' Antalyaspor'da Samudio'nun yayın solundan çektiği şut savunmadan sekerek kornere gitti. Antalyaspor sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

81' VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle GOL iptal edldi.

80' GOOOOOOOOL OSIMHEN!

78' Galatasaray'da Icardi ve Yunus yerine Batshuayi ile Osimhen oyuna dahil oldu.

74' Antalyaspor'da Djenepo, Barış Alper'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

73' Galatasaray'da Hakim Ziyech, orta alandan kalecinin önde olduğunu gördü ve uzaklardan şansını denedi. fakat top istediği gibi gitmedi ve kaleci Piric topa sahip oldu.

71' Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Mertes'in yerine Ziyech ile Barış Alper Yılmaz dahil oldu.

70' Mücadelenin bu dakikalarında tempo düştü.

68' Antalyaspor'da Samudio yayın sağ çarprazında sağ ayağının üstüyle şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.

66' Antalyaspor'da Djenepo sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Gaich 6 pasın sağından kafa ile içeri çevirmek istedi fakat top kaleci Muslera'da kaldı.

65' Galatasaray kendi yarı alanında top çeviriyor.

63' Antalyaspor'da Erdal Rakip oyundan çıktı. Yerine Kaluzinski dahil oldu.

62' KAÇTI! Antalyaspor'da Samudio, sağ kanattan topu taşıdı ve ceza sahasına koşu yapan Gaich'e yerden pas verdi. Gaich'in dar alandan çektiği şut dışarı gitti.

61' Antalyaspor'da Djenepo sol kanattan harika çalımlarla ceza sahasına girdi. Penaltı noktasının solunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi ve topu uzaklaştırdı.

60' Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.

59' Mücadelenin bu dakikalarında Antalyaspor %47 - %53 Galatasaray topa hakim.

53' Galatasaray'da Yunus Akgün sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına yerden pasını verdi. Icardı'nın sol ayağıyla yerden çektiği şut kalecinin uzak köşesine giderek ağlarla buluştu.

52' GOOOOOOOOOOL MAURO ICARDI!

51' KAÇTI! Galatasaray'da Berkan sol kanattan ceza sahasının sol içine girerek topu içeriye çevirdi. Sallai'nin sağ ayağıyla çektiği şutta kaleci Piric harika bir kurtarış yaptı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

49' Antalyaspor'da Larsson, yayın sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti top kaleci Muslera'da kaldı.

48' Galatasaray'da Sallai, rakip yarı sahanın sağ tarafında yerde kaldı. Karar serbest vuruş.

47' Antalyaspor, rakip sahada Sallai'den topu kaptı. Townsend'in ceza sahasının dışından çektiği şut Muslera'ınn kucağında kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

D.A ilk yarı bitti.

45' Mücadelenin ilk yarısına 7 dakika ilave edildi.

43' Kaan Ayhan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun yeniden hareketlendi.

42' Mücadelede üst üste sakatlıklar yaşanıyor.

41' Antalyaspor'da Güray, rakip yarı alanın sol tarafında Kaan Ayhan'a sert bir faul yaptı. Kaan Ayhan yerde kaldı. Oyuna sağlık ekipleri dahil oldu. Bu pozisyonun ardından Güray Vural sarı kart gördü.

39' Orta alanda Berkan, Thalisson'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördüi.

38' KAÇTI! Galatasray'da Berkan'ın sol kanattan getirdiği topta Mertens ceza sahasının sol tarafından üst üste şut çekti. Kaleci Piric başarılı oldu. Daha sonrasında yaşanan karambolde Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

37' Icardı ayağa kalktı. Oyun yeniden hareketlendi.

36' Galatasaray'da Icardı orta sahada Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı.

35' Mertens yaydan ceza sahasına aşırtma bir pas gönderdi fakat Antalyaspor savunması tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı.

25' Galatasaray'da Sara sağ kanatta koşu yapan Sallai'ye pasını verdi. ceza sahasının sağ çarprazından şutunu çeken Sallai kaleci Piric'e takıldı. Karar korner.

24' KAÇTI! Galatasaray'da Yunus harika bir topuk pasıyla ceza sahasının solunda Sara ile topu buluşturdu. Sara'nın şutu savunmadan döndü.

23' Galatasaray'da oyuna devam edemeyen Jakobs yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

21' Galatasaray'da Jakobs sol kanatta ilerlerken topu taca attı ve kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi.

19' Galatasaray'da Torreıra oyun akışı içerisinde yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18' Orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşanıyor.

17' Galatasaray'da Jakobs, orta sahanın sağ tarafında Townsend'e faul yaptı. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

16' Antalyaspor kendi yarı alanında top çeviriyor.

13' Antalyaspor'da Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere gönderdi.

12' Antalyaspor'da Townsend'in ceza sahası dışından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kendi takım arkadaşına çarparak auta gitti.

11' Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

10' GOOOOOOOOOOOOL MAURO ICARDI!

9' Galatasaray'da ceza sahasının sol dışından Yunus'un sol ayağı ile çektiği şut savunmadan sekerek altı pasın sol tarafında Icardı'de kaldı. Icardı'nın dar açıdan vurduğu şut doğrudan dışarı gitti.

7' KAÇTI! Galatasaray'da Icardı ceza sahasının sağından 6 pasa koşan Yunus Akgün'e yerden bir pas verdi. Savunmada Mert Yılmaz araya girdi ve tehlikeyi önledi.

3' Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

2' Galaasaray'da Abdülkerim, yarı sahasından çıkmak isterken orta sahada topu Antalyaspor'lu futbolcuya kaptırdı. Larson'un Samudio'ya ara pasında savunma araya girdi ve topu taça gönderdi.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

Canlı anlatım! Mücadelede goller art arda geliyor

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Antalya, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadelede goller art arda geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • sudem meliss:
    gs bugün takılacak 9 11 Yanıtla
    Ali Arat:
    baya takildi 0 0
    Ali Arat:
    dua kabul olsa kemik diyorum. bende en az 2 fark atar diyorum 0 0
    Abuzer Yavuz:
    Günaydın uyan 0 0
  • Ali Arat:
    saplamaya geliyoruz..... 6 2 Yanıtla
    Ali Arat:
    sapladik donuyoruz 0 0
  • MUHAMMED EBZAL:
    Alex gs yi sever 5 3 Yanıtla
    Abuzer Yavuz:
    bizde Alex i seveceğiz feneri sevdiğimiz gibi 0 0
  • Ankara null:
    saplamaya devam cimbomum 3 1 Yanıtla
  • Ali Arat:
    kemik yagarmi acaba. 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Mücadelede goller art arda geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.