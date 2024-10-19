Canlı anlatım! Mücadelede goller art arda geliyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.

İLK 11'LER

Antalyaspor; Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.

CANLI ANLATIM

87' Antalyaspor'da Veysel çıktı yerine Emre dahil oldu.

85' Mücadelede son 5 dakikanın içine girdik.

83' Kullanılan köşe vuruşunda Güray ceza sahasının sol tarafından şut çekti ama top hakem Ali Şansalan'a çarptı.

82' Antalyaspor'da Samudio'nun yayın solundan çektiği şut savunmadan sekerek kornere gitti. Antalyaspor sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

81' VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle GOL iptal edldi.

80' GOOOOOOOOL OSIMHEN!

78' Galatasaray'da Icardi ve Yunus yerine Batshuayi ile Osimhen oyuna dahil oldu.

74' Antalyaspor'da Djenepo, Barış Alper'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

73' Galatasaray'da Hakim Ziyech, orta alandan kalecinin önde olduğunu gördü ve uzaklardan şansını denedi. fakat top istediği gibi gitmedi ve kaleci Piric topa sahip oldu.

71' Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Mertes'in yerine Ziyech ile Barış Alper Yılmaz dahil oldu.

70' Mücadelenin bu dakikalarında tempo düştü.

68' Antalyaspor'da Samudio yayın sağ çarprazında sağ ayağının üstüyle şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.

66' Antalyaspor'da Djenepo sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Gaich 6 pasın sağından kafa ile içeri çevirmek istedi fakat top kaleci Muslera'da kaldı.

65' Galatasaray kendi yarı alanında top çeviriyor.

63' Antalyaspor'da Erdal Rakip oyundan çıktı. Yerine Kaluzinski dahil oldu.

62' KAÇTI! Antalyaspor'da Samudio, sağ kanattan topu taşıdı ve ceza sahasına koşu yapan Gaich'e yerden pas verdi. Gaich'in dar alandan çektiği şut dışarı gitti.

61' Antalyaspor'da Djenepo sol kanattan harika çalımlarla ceza sahasına girdi. Penaltı noktasının solunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi ve topu uzaklaştırdı.

60' Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.

59' Mücadelenin bu dakikalarında Antalyaspor %47 - %53 Galatasaray topa hakim.

53' Galatasaray'da Yunus Akgün sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına yerden pasını verdi. Icardı'nın sol ayağıyla yerden çektiği şut kalecinin uzak köşesine giderek ağlarla buluştu.

52' GOOOOOOOOOOL MAURO ICARDI!

51' KAÇTI! Galatasaray'da Berkan sol kanattan ceza sahasının sol içine girerek topu içeriye çevirdi. Sallai'nin sağ ayağıyla çektiği şutta kaleci Piric harika bir kurtarış yaptı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

49' Antalyaspor'da Larsson, yayın sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti top kaleci Muslera'da kaldı.

48' Galatasaray'da Sallai, rakip yarı sahanın sağ tarafında yerde kaldı. Karar serbest vuruş.

47' Antalyaspor, rakip sahada Sallai'den topu kaptı. Townsend'in ceza sahasının dışından çektiği şut Muslera'ınn kucağında kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

D.A ilk yarı bitti.

45' Mücadelenin ilk yarısına 7 dakika ilave edildi.

43' Kaan Ayhan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun yeniden hareketlendi.

42' Mücadelede üst üste sakatlıklar yaşanıyor.

41' Antalyaspor'da Güray, rakip yarı alanın sol tarafında Kaan Ayhan'a sert bir faul yaptı. Kaan Ayhan yerde kaldı. Oyuna sağlık ekipleri dahil oldu. Bu pozisyonun ardından Güray Vural sarı kart gördü.

39' Orta alanda Berkan, Thalisson'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördüi.

38' KAÇTI! Galatasray'da Berkan'ın sol kanattan getirdiği topta Mertens ceza sahasının sol tarafından üst üste şut çekti. Kaleci Piric başarılı oldu. Daha sonrasında yaşanan karambolde Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

37' Icardı ayağa kalktı. Oyun yeniden hareketlendi.

36' Galatasaray'da Icardı orta sahada Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı.

35' Mertens yaydan ceza sahasına aşırtma bir pas gönderdi fakat Antalyaspor savunması tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı.

25' Galatasaray'da Sara sağ kanatta koşu yapan Sallai'ye pasını verdi. ceza sahasının sağ çarprazından şutunu çeken Sallai kaleci Piric'e takıldı. Karar korner.

24' KAÇTI! Galatasaray'da Yunus harika bir topuk pasıyla ceza sahasının solunda Sara ile topu buluşturdu. Sara'nın şutu savunmadan döndü.

23' Galatasaray'da oyuna devam edemeyen Jakobs yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

21' Galatasaray'da Jakobs sol kanatta ilerlerken topu taca attı ve kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi.

19' Galatasaray'da Torreıra oyun akışı içerisinde yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18' Orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşanıyor.

17' Galatasaray'da Jakobs, orta sahanın sağ tarafında Townsend'e faul yaptı. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

16' Antalyaspor kendi yarı alanında top çeviriyor.

13' Antalyaspor'da Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere gönderdi.

12' Antalyaspor'da Townsend'in ceza sahası dışından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kendi takım arkadaşına çarparak auta gitti.

11' Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

10' GOOOOOOOOOOOOL MAURO ICARDI!

9' Galatasaray'da ceza sahasının sol dışından Yunus'un sol ayağı ile çektiği şut savunmadan sekerek altı pasın sol tarafında Icardı'de kaldı. Icardı'nın dar açıdan vurduğu şut doğrudan dışarı gitti.

7' KAÇTI! Galatasaray'da Icardı ceza sahasının sağından 6 pasa koşan Yunus Akgün'e yerden bir pas verdi. Savunmada Mert Yılmaz araya girdi ve tehlikeyi önledi.

3' Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

2' Galaasaray'da Abdülkerim, yarı sahasından çıkmak isterken orta sahada topu Antalyaspor'lu futbolcuya kaptırdı. Larson'un Samudio'ya ara pasında savunma araya girdi ve topu taça gönderdi.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...