Antalyaspor galibiyete odaklandı - Son Dakika
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Antalyaspor galibiyete odaklandı

24.02.2021 11:57

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçında galibiyet hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçında galibiyet hedefliyor. Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, ligde 10 maçtır süren yenilmezlik serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü saat 16.00'da, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde son 10 maçını kaybetmeyen kırmızı beyazlılar sahasındaki karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde maça hazırlanan kırmızı beyazlılar, taktik ve kuvvet çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçını kazanarak, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı, 4 hafta sonra da galibiyet elde etmeyi istiyor.Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, "Lig ve Ziraat Kupası'nı dahil edersek 12 maçlık yenilmezlik serisine devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de başarıların artacağına inanıyorum. Yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Kupada yarı finaldeyiz, ilk hedefimiz finale çıkmak. Finalden sonra da şehrimize Türkiye Kupası'nı getirmek istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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