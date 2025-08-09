Antalyaspor, Kasımpaşa'ya karşı 3 puanın sahibi

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan maçı Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

ANTALYASPOR YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada 37 yaşındaki yıldız oyuncusu Güray Vural ve 40. dakikada takımın yeni yıldızı Nikola Storm kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 31. dakikada Pape Habib Gueye'den geldi.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Kasımpaşa'nın Claudio Winck ile 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama nedeniyle iptal edildi.

3 PUAN AKDENİZ EKİBİNİN

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, sezona 3 puanla başladı. İstanbul ekibi Kasımpaşa ise puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.