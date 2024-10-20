Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika
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Spor

Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye olay gönderme

Galatasaray, Antalyaspor maçında yaşanan üç önemli pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan pozisyonlar arasında Lucas Torreira'nın sarı kartı, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği an ve Victor Osimhen'in gol pozisyonu yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu paylaşımına, 'Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!' ifadelerini ekledi.

20.10.2024 16:24
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Dün akşam deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, Antalyaspor maçıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İYİLERİ DURDURAMAZLAR"

Sarı-kırmızılılar, mücadelede Lucas Torreira'nın sarı kartı, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve Victor Osimhen'in gol pozisyonlarını paylaştı. Galatasaray, bu paylaşımına, "Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Son Dakika Spor Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Alpi:
    İyiler mutlaka kazanır ..BABANIZ GALATASARAY 145 66 Yanıtla
    Bay Pipo:
    FETÖCÜ GALATASARAY BIRAK BABAMI YANIMDAN GEÇEN OLAMAZ 0 1
  • Argan Çınar:
    bunlar kadar şımarık bir takım ömrümde görmedim taraftarlari da dahil en efendi takım FB dir 54 99 Yanıtla
    Amed:
    Hahahahahahah zikkooo 1 0
    Ensar Aktaş:
    Konuştu argan yağı 1 0
    Abuzer Yavuz:
    yalancıyısikmmm 1 0
    Atatürk çü:
    Yok deve. Onun içinde hiçbir takım taraftarı f b yi sevmiyor. 0 0
  • Murat Mertoğlu:
    Kazanınca; “ne algıyla, ne de yaka paça”, kaybedince “bu hakem bir daha bu stada gelemez”. Tek amaç taraftarları kışkırtmak. 64 68 Yanıtla
  • Murat Mertoğlu:
    Kazanınca; “ne algıyla, ne de yaka paça”, kaybedince; “bu hakem bu stada bir daha gelemez”. Galatasaray’ın en büyük başarısı, Türk futbolunu çok iyi karıştırmak. En şaibeli işler hep onlardan, mazlum ve mağdur ayağına yatmak yine hep onlardan. 53 59 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yüz okşatın siz fetocüler sizi biat edin fetoya 52 43 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika
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