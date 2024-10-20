Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye olay gönderme

Murat Mertoğlu:

Kazanınca; “ne algıyla, ne de yaka paça”, kaybedince; “bu hakem bu stada bir daha gelemez”. Galatasaray’ın en büyük başarısı, Türk futbolunu çok iyi karıştırmak. En şaibeli işler hep onlardan, mazlum ve mağdur ayağına yatmak yine hep onlardan.