Antalyaspor maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldızdan taraftarı yıkan haber

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Süper Lig devi Galatasaray, Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DERBİDE YOK

Senegalli futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jakobs, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.