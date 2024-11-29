Teknik direktörlüğünü Alex de Souza'nın yaptığı Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırladığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Corendon-Airlines Park'ta oynanan maçta Anta1yaspor'un gollerini 40. dakikada Ramzi Safuri ve 66. dakikada Veysel Sarı kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 43. dakikada Fode Koita attı.
Bu sonuçla birlikte ligde çıktığı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Antalyaspor puanını 18'e yükseltirken, galibiyet hasreti 3 maça yükselen Sivasspor 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Sivasspor lider Galatasaray'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi - Son Dakika
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