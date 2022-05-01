Antalyaspor: Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız - Son Dakika
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Antalyaspor: Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız

01.05.2022 13:52
Antalyaspor: Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız

Fraport TAV Antalyaspor'dan Trabzonspor ile oynanan maçta futbolculara uygulanan şiddete yönelik açıklamada, "Futbol sahasında futbolcu darp edilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Trabzonspor ile oynanan maçta futbolculara uygulanan şiddete yönelik açıklamada, "Futbol sahasında futbolcu darp edilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı. Ne bizim ne de bir başka takımın futbolcusunun darp edilmesine, daha doğrusu Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız" denildi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalınan mücadelenin son dakikalarında taraftarın sahaya inmesi sonucu kaleci Boffin ve defans oyuncusu Floranus'un darp edilmesiyle ilgili resmi hesaplarından bir bildiri yayımladı. Bildiride, Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanırken, "30 Nisan Cumartesi akşamı Trabzon'da oynadığımız karşılaşma sonrası 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil etmesini diliyoruz. Biz de ülkemizi Avrupa'da temsil etme hedefinde olan bir kulübüz. Bu nedenle saha içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz, saha içindeki mücadeleden bahsediyoruz. Geçmişten bugüne kadar hep saha içinde kalmaya çalıştık, bunu da başardık. 30 Nisan gecesi olduğu gibi. Futbolcularımız aslanlar gibi mücadele etti, adeta futbol dersi verdi, şampiyon takıma yenilmeyen tek takım olmanın yanı sıra 13 maçlık yenilmezlik rekorumuzu yineleyip hedefimizi diri tutmayı başardı ve camiamızı gururlandırdı" denildi.

"TÜRK FUTBOLUNUN YUMRUKLANMASINA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"Karşılaşma tamamlanmadan önce binlerce Trabzonspor taraftarının sahaya girmesi nedeniyle can güvenliklerinin tehlikeye atıldığı dile getirilen bildiride, şöyle denildi:

"Futbolcularımız arbedenin ortasında kaldı. Birçoğu çıkış tüneline giderken sayısız darbe ve yumruğa maruz kaldı. Yönetim olarak hemen müdahale ettik, gerekli girişimleri anında yaptık, oyuncularımızın güvenliğini sağladık. Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik. Ancak karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahaya inen Trabzonspor taraftarı özellikle iki futbolcumuzu darp ederek en hafif tabirle çağ dışı bir görüntü sergilemeye maçtan sonra da devam etti. Sadece 5 dakika önce benzer bir görüntü yaşanmasına rağmen gerekli önlemleri alamayan güvenlik görevlilerinin yetersiz müdahalesine şahit olduk. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dik duruşumuzdan vazgeçmeyecek, sahada kalmayı sürdüreceğiz. Şu konunun altını çizmek istiyoruz: Futbol sahasında futbolcu darp edilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı. Ne bizim ne de bir başka takımın futbolcusunun darp edilmesine, daha doğrusu Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız. Futbol Federasyonu ve kurullarının alacağı kararların, vereceği cezaların takipçisi olacağız."


Antalyaspor: Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız
Antalyaspor: Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız
Antalyaspor: Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız
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Kaynak: DHA

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