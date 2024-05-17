Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti - Son Dakika
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Spor

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor\'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ana sponsoru olan Ayos Holding konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, Ayos Holding ile 6 şirketi için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirket faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik komiser heyeti ataması yapıldı.

17.05.2024 14:58
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Küresel krizin etkileri Türkiye'de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi sorunlara neden olurken son dönemde birçok firma faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.

DARBOĞAZI AŞAMADILAR

Bu firmalara son eklenense Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding oldu. İnşaat, spor, özel güvenlik, bina yönetimi alanlarında faaliyet gösteren grup, içine düştüğü darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulundu.

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

ŞİRKET SAHİPLERİ İÇİN DE KONKORDATO İSTENDİ

Ayos Holding AŞ, Ayos Bilgi Teknolojileri AŞ, Ayos İnşaat AŞ, Ayos Otomotiv AŞ, Ayos Özel Güvenlik AŞ, Ayos Temizlik AŞ ve Ayos Yönetim Hizmetleri AŞ ile bu şirketlerin sahibi konumundaki Osman Şirin ve M. Merve Şirin için konkordato talebinde bulunuldu.

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

3 AYLIK MÜHLET VERİLDİ

Yapılan başvuru üzerine İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte anılan şirketler, olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Bir çok büyük gayrimenkul projesinde yer alan Ayos, aynı zamanda Antalyaspor'un da ana sponsoru konumunda.

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Son Dakika Spor Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti - Son Dakika
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