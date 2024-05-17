Küresel krizin etkileri Türkiye'de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi sorunlara neden olurken son dönemde birçok firma faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.
Bu firmalara son eklenense Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding oldu. İnşaat, spor, özel güvenlik, bina yönetimi alanlarında faaliyet gösteren grup, içine düştüğü darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulundu.
Ayos Holding AŞ, Ayos Bilgi Teknolojileri AŞ, Ayos İnşaat AŞ, Ayos Otomotiv AŞ, Ayos Özel Güvenlik AŞ, Ayos Temizlik AŞ ve Ayos Yönetim Hizmetleri AŞ ile bu şirketlerin sahibi konumundaki Osman Şirin ve M. Merve Şirin için konkordato talebinde bulunuldu.
Yapılan başvuru üzerine İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte anılan şirketler, olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Bir çok büyük gayrimenkul projesinde yer alan Ayos, aynı zamanda Antalyaspor'un da ana sponsoru konumunda.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti - Son Dakika
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