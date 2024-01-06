Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor derbide karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Yeni takımı Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Süper Lig'e bir puanla geri döndü.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi. Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu - Son Dakika