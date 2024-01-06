 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu

Antalyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın, Akdeniz ekibiyle ilk maçında istediği sonucu alamadı. Antalyaspor, Yalçın yönetimindeki ilk maçında Alanyaspor ile kendi sahasında golsüz berabere kaldı.

06.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:55
Abone Ol

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor derbide karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

SERGEN YALÇIN İLK MAÇINA ÇIKTI

Yeni takımı Antalyaspor'un başında ilk maçına çıkan başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Süper Lig'e bir puanla geri döndü.

Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın istediği sonucu alamadı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Antalyaspor 25, Alanyaspor 21 puana yükseldi. Antalyaspor, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Antalyaspor\'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement