Antalyaspor\'un yeni teknik direktörü belli oldu

Erol Bulut ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor'un ligin ikinci yarısındaki yeni teknik direktörü belli oldu.

ANTALYASPOR'DA SAMİ UĞURLU DÖNEMİ

Antalyaspor, deneyimli teknik direktör Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hoş Geldin Sami Uğurlu! Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.'' ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

47 yaşındaki deneyimli teknik adam Sami Uğurlu daha önce Süper Lig'de iki kez Kasımpaşa'yı, bir kez de Corendon Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 4 galibiyet alabilen Antalyaspor, topladığı 15 puanla 15. sırada yer aldı.