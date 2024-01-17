Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası\'nda son 16 turunda

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarında Antalyaspor- Pendikspor ve RAMS Başakşehir- Bolu maçları oynandı. Antalyaspor ile RAMS Başakşehir rakiplerini geçerek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçta Ufuk Akyol ve Van de Streek'in attığı gollerle galip gelen Antalyaspor, bir üst tura çıkmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Başakşehir, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada İstanbul ekibinin tek golünü Keny kaydetti. Mücadelenin 85. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil olan turuncu-lacivertlilerinden yeni transferi Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.
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