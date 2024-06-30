Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi - Son Dakika
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Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi

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Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı. Suudi Pro Lig kulübü Al-Fayha'dan ayrılan Nwakaeme, imza atıp sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi.

30.06.2024 15:29  Güncelleme: 15:41
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Trabzonspor, Suudi Pro Lig kulübü Al-Fayha'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı. Bordo-mavili takımın eski yıldızı, Londra'dan Trabzon'a sağlık kontrolleri ve imza için geldi.

Bordo-mavililer, Anthony Nwakaeme transferinde de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp eski yıldızının transferini, "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasıyla duyurmuştu.

Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi

ŞEHRE İNİŞ YAPTI

Nwakaeme, Trabzonspor'a imza atıp sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi. 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte Londra'dan özel jetle gelerek Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi

"BU HARİKA BİR DURUM"

Havalimanında konuşan Nwakaeme, "Taraftarların ilgisine karşılık vermeyi umuyorum. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim" dedi.

Anthony Nwakaeme, Trabzon\'a geldi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ahmet Yamaç: İnşallah yanılırım ama buraya da yazıyorum. 2. Aboubakar vakası yaşanacak. Canı sıkıldıkça git gel yapan futbolcudan fayda gelmez. 23 4 Yanıtla
  • hasan h. Bey: ?? bosa trasfer balon 18 4 Yanıtla
  • Ankara null: eyt li topcu alinmis konedi yaa 16 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: Tilkinin dönüp dolaşacağı yer yine Kürkçü dükkana oldu 10 3 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Sezon içinde ortaları ile onachuya 10 gol attırır bana 5-6 maç kazandırsın ne ala 0 1 Yanıtla

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