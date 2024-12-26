Süper Lig devi Fenerbahçe, geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 maça çıkarken 125 dakika süre aldı.
Son Dakika › Spor › Apar topar gönderecekler: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e büyük şok - Son Dakika
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