Apar topar gönderecekler: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e büyük şok - Son Dakika
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Spor

Apar topar gönderecekler: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e büyük şok

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in menajeriyle görüşerek oyuncusuna devre arasında yeni bir takım bulmasını istedi. Cengiz Ünder, 2023 yazında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

26.12.2024 07:59
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Süper Lig devi Fenerbahçe, geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.

TAKIM BULMASI İSTENDİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.

BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 maça çıkarken 125 dakika süre aldı.

Apar topar gönderecekler: Fenerbahçe\'den Cengiz Ünder\'e büyük şok

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Son Dakika Spor Apar topar gönderecekler: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cocukluk askimsin:
    525milyon türk lirası yapar.... sırf Galatasaray a çalım atmak için aldı Ali Koç :))) 19 5 Yanıtla
  • Ulas Sancak:
    türkiyenin en iyi futbolcusunu 125 dk oynatıyorsun ne basarısı bekliyorsunn 10 14 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    valhi cok yazik bu ulkenin parasina 125 dkika 15 milyon euro 15 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Cengiz bize büyük kazık soktu 9 3 Yanıtla
  • fikret :
    #fenerbahçepişmanlıktır Biz Sana Dedik cengiz.. Gitme Diye Bak Futbol Hayatın Bitti.. 8 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Beş para etmez sözde futbolcuya milyonlarca lira yazık vallahi 4 1 Yanıtla
  • KÜRŞAT SARAÇ:
    bu kaçıncı furbolcu. fenere gidenin futbol hayati bitiyor. 1 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ÇOK ERKEN VEDA OLUR TAM FORM TUTMAK ÜZEREYDİ 1 1 Yanıtla
  • serhat ali:
    mesut özil gibi cengiz ünder de fb ye atilmis en buyuk kazik. ali koc un eserleri...oy veren delegeler kına yaksın... 0 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Deli gibi para saçıyorsunuz. Sonra da işe yaramıyor diye gönderiyorsunuz. Gerçi bu sitenin haberlerine güven olmuyor. bekleyip görmek lazım. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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