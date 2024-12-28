Arabistan'a giden Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor - Son Dakika
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Spor

Arabistan'a giden Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

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Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim ilk transferini de yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli antrenörün, Beşiktaş'ın golcü ismi Ciro Immobile için harekete geçtiği öne sürüldü. İmmobile'ye daha önce de Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği ve İtalyan golcünün bu teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

28.12.2024 13:34
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Süper Lig'de sıkntılı bir süreçten geçen Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Ciro Immobile hakkında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig macerasını noktalayıp devre arası Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

FATİH TERİM'İN TAKIMINA GİDEBİLİR

Transfer döneminde Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri reddeden Ciro Immobile için Suudi Arabistan ekipleri yine devreye girdi. Özellikle takımın başına başarılı antrenör Fatih Terim'i getiren Al Shabab'ın Beşiktaş'ın yıldız forveti Ciro Immobile'ye talip olduğu öğrenildi.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş formasıyla lige fırtına gibi başlayan ve toplamda 20 maça çıkan İmmobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 20 maçta 13 gole katkı sağladı.

Arabistan\'a giden Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

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Son Dakika Spor Arabistan'a giden Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erhan Başer:
    süper lig devinden deyince bende GALATASARAYDAN yapacak sandim 47 18 Yanıtla
    abdullah kara:
    ne boş adamsınız be.. 3 4
  • Yaman Auto:
    Ferhat eseri de al hocam :) bir alana bir bedava:) 28 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para diye ölüyor senin Başarın Türkiye'de bitti 14 11 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    6snin altına bu çöpü satıp para almak için mi yattınız vay vizyonsuzlar 3 18 Yanıtla
  • Jesus Yildiz:
    ziyech i de verelim 12 6 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    türk fulbolcu götür türk bak cengiz under boş 8 2 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    biran önce al götür 7 1 Yanıtla
  • Ali :
    Alirsin alirsin. 3 te birini ortasini. 4 3 Yanıtla
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