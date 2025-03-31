Arada 3 puan var! İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu

Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından futbol veri sitesi Euro Club Index'in, Süper Lig'in sezon sonundaki puan durumu ve şampiyonluk tahmini güncellendi.
Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesi, Fenerbahçe'nin Bodrumspor galibiyeti sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu;
Galatasaray'ın yüzde 90.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 79.4 olarak güncellendi. Galatasaray'ın ikincilik ihtimaline ise yüzde 20.6 ihtimal verildi.
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 9.5 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 20.6olarak güncellendi. Fenerbahçe'nin ikinci bitirmesine ise yüzde 79.4 ihtimal verildi.
Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 70, 4. bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 3.1 ihtimal verildi.
Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 57, üçüncü bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 13.6 ihtimal verildi.
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