Arada 3 puan var! İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu

mustafa sagdic:

Muhammed oksijen gitmiyor mu beyine. Fenerbahçe Sivas ve Adana'ya verdiği puanları başka kime verdi ligde. geçen sene adana deolasmani Sivas a son haftalarda kaybettiği puan ile şampiyonluktan oldu. hiç mi anlamıyorsun futboldan. aktroller gibisin