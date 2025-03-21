Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu

İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. 10 hakem yer aldığı iki detay dikkat çekti.

TÜRK HAKEM YOK, VINCIC LİSTEDE

10 hakemin yer aldığı listede Türk hakem yer almazken, İngiltere, Fransa, Brezilya'dan ikişer, Almanya, İtalya, Slovenya ve Polonya'dan birer hakem yer aldı. Öte yandan 55 yıl sonra Süper Lig'de maç yöneten yabancı hakem olan ve Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 0-0 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic'in listede yer alması de gözer çarpan diğer bir detay oldu.

DÜNYANIN EN İYİ 10 HAKEMİ

IFFHS duyurduğu listeye göre dünyanın en iyi hakemi şu şekilde sıralandı;

François Letexier - Fransa Slavko Vincic - Slovenya Daniele Orsato - İtalya Clement Turpin - Fransa Michael Oliver - İngiltere Felix Zwayer - Almanya Szymon Marciniak - Polonya Anthony Taylor - İngiltere Raphael Claus - Brezilya Wilton Sampaio - Brezilya