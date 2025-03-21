İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. 10 hakem yer aldığı iki detay dikkat çekti.
10 hakemin yer aldığı listede Türk hakem yer almazken, İngiltere, Fransa, Brezilya'dan ikişer, Almanya, İtalya, Slovenya ve Polonya'dan birer hakem yer aldı. Öte yandan 55 yıl sonra Süper Lig'de maç yöneten yabancı hakem olan ve Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 0-0 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic'in listede yer alması de gözer çarpan diğer bir detay oldu.
IFFHS duyurduğu listeye göre dünyanın en iyi hakemi şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Spor › Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu - Son Dakika
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