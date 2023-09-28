Şimdi de hedeflerinde hakemler var! Araplar, Avrupa futbolunun ayarlarıyla oynayacak görüşmeyi gerçekleştirdi - Son Dakika

Şimdi de hedeflerinde hakemler var! Araplar, Avrupa futbolunun ayarlarıyla oynayacak görüşmeyi gerçekleştirdi

Şimdi de hedeflerinde hakemler var! Araplar, Avrupa futbolunun ayarlarıyla oynayacak görüşmeyi gerçekleştirdi
Son Güncelleme: 28.09.2023 15:46

Dünyaca ünlü futbolcuları ligine katan Suudi Arabistan, şimdi de İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin en iyi hakemlerini transfer etmeye çalışıyor. Ülke federasyonu bu doğrultuda son Dünya Kupası'nda görev alan hakemlerle görüşme gerçekleştirdi.

Yaz transfer döneminde attırdıkları imzalarla dünya transfer piyasasına damga vuran Araplar, Avrupa'daki hakemleri gözüne kestirdi.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALAN HAKEMLERLE GÖRÜŞTÜLER

Times'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri Dünya Kupası'nda görev alan hakemlerle bir görüşme gerçekleştirdi. Araplar ilk etapta hakemlerin ülkede 6-12 ay görev yapmasını planlıyor.

DAHA FAZLA KAZANACAKLAR

Premier Lig'de yıllık 120 bin ila 300 bin sterlin arasında kazanan hakemlerin Suudi Arabistan'da bu paranın çok daha üzerinde kazanç elde etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şimdi de hedeflerinde hakemler var! Araplar, Avrupa futbolunun ayarlarıyla oynayacak görüşmeyi gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şimdi de hedeflerinde hakemler var! Araplar, Avrupa futbolunun ayarlarıyla oynayacak görüşmeyi gerçekleştirdi - Son Dakika
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