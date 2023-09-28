Şimdi de hedeflerinde hakemler var! Araplar, Avrupa futbolunun ayarlarıyla oynayacak görüşmeyi gerçekleştirdi

Yaz transfer döneminde attırdıkları imzalarla dünya transfer piyasasına damga vuran Araplar, Avrupa'daki hakemleri gözüne kestirdi.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALAN HAKEMLERLE GÖRÜŞTÜLER

Times'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri Dünya Kupası'nda görev alan hakemlerle bir görüşme gerçekleştirdi. Araplar ilk etapta hakemlerin ülkede 6-12 ay görev yapmasını planlıyor.

DAHA FAZLA KAZANACAKLAR

Premier Lig'de yıllık 120 bin ila 300 bin sterlin arasında kazanan hakemlerin Suudi Arabistan'da bu paranın çok daha üzerinde kazanç elde etmesi bekleniyor.