Aras Kargo, Erkek Milli Futbol Takımları ve eMilli Futbol Takımı Sponsoru oldu

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu ve Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma sonrasında Aras Kargo, iki yıl için Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru, eMilli Futbol Takımının ise ana sponsoru oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.Göreve başladıkları tarihten itibaren birçok önemli sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını ifade eden Nihat Özdemir, "Günümüzde sponsorluk futbolun vazgeçilmez unsurlarından birisi olmuştur. Sponsorluk çalışmalarına her zaman çok önem verdik. Yerli ve global markaların desteğiyle gücümüze güç kattık. Bugün de önemli bir marka ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Aras Kargo ile geçen sene Türkiye Kupası yarı final ve final maçların bir anlaşma yapmıştık. Finalde kupayı sahaya Aras Kargo taşıdı. Bu sadece Türkiye değil bütün spor aleminde büyük ilgi gördü. Bu anlaşmayı bu sene daha da büyütüyoruz. Anlaşma bize maddi, manevi güç katacaktır. Anlaşmanın milli takımlara olumlu yansıyacaktır. 2022 Dünya Kupası finallerine katılmanın mutluluğunu da birlikte yaşayacağız. Yeni bir sponsorluk modeline geçtik. Göreve başladığımız 1 Haziran 2019 tarihinden bugüne dek 32 ayda yaptığımız çalışmalar sonucunda, değerli markalarla, üstelik çoğu 23 aydır içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde olmak üzere, çok önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Yakın zamanda yeni anlaşmalarımızın müjdelerini vereceğiz. Bu vesileyle, ülkemizde ve tüm dünyada büyük etkileri olan salgına rağmen, bizlere destek veren ve Milli Takımlarımızın yanında olan başta Aras Kargo olmak üzere, ana, resmi ve tedarikçi tüm sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.TFF SPONSORLUKLARDAN VE PAZARLAMADAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALKIN KALKAVAN: ANLAŞMA İKİ KURUMA DA HAYIRLI OLSUNAnlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, "Ülkemizin önemli kargo firmalarından biri olan ve Türk sporuna değerli katkılar sağlayan Aras Kargo'nun ailemize katılmasından mutluluk duyuyoruz. Kendileri ile geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası özelinde başlayan iş birliğimiz; önümüzdeki 2 yıl boyunca Erkek ve e-Milli Takımları Sponsoru olarak devam edecektir. Kendilerine, bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu ailesine hoş geldiniz diyerek; bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.ARAS KARGO GENEL MÜDÜRÜ AYYARKIN: MİLLİ TAKIMLARIMIZA SUNACAĞIMIZ DESTEĞİN BİZİM ÖZEL BİR YERİ VE ANLAMI OLACAKTürk sporu ve futbola destek olmayı hedeflerini ancak milli takıma verecekleri desteğin kendileri için özel olduğunu ifade eden Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Aras Kargo olarak spora ve futbolumuza çeşitli vesilelerle destek olmayı hedefliyoruz. Geçen yıl da hem Türkiye Futbol Federasyonu ile hem de kulüpler bazında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu alandaki faaliyetlerimizi Milli Takımlar sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir boyuta taşıyoruz. Sporun birleştirici yanını önemsiyoruz. 40 yıldan uzun süredir "Önem Taşır" mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Her gün 6 binden fazla araçla, dünyanın çevresinde 7 tur dönecek kadar yol yapıyoruz. Günde ortalama 1 milyon kapı çalıyoruz. Bir anlamda ülkemizi bir uçtan bir uca birleştiren bir misyonumuz var. Milli Takımlarımız için de aynı durum söz konusu bu nedenle ben bu iş birliğinin simgesel bir bütünlüğü olduğunu da düşünüyorum. Sadece sunduğumuz hizmetlerde değil, çevreye, topluma, insana katkı sunmak üzere yaptığımız çalışmalarla da değer üretmeye gayret ediyoruz. Yediden yetmişe herkesin ortak değeri olan Milli Takımlarımıza sunacağımız desteğin bizim için bu çalışmalar içinde özel bir yeri ve anlamı olacak. Bu iş birliğiyle birlikte Erkek Milli Futbol Takımlarımızın yanı sıra sporun yeni ancak hızla büyüyen ve çok yoğun ilgi gören bir alanında da değer yaratabilecek olduğumuz için ayrıca mutluyuz. eFutbol son yılların tüm dünyada en çok ilgi gören ve ülkemizde de çok başarılı bir grafiği olan bir branş. Bu alanda Türkiye'nin en iyi sporcularından oluşan eMilli takımımıza destek olmak bizim için çok kıymetli. Operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüşen bir yapımız var. Dünyayı teknolojiyle bir araya getiren eFutbolda takımlarımızın başarı ve zaferleriyle mutlu olacağımız bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Değerli katkılarından dolayı başta Sayın Başkan Nihat Özdemir olmak üzere federasyonumuzun tüm yöneticilerine ve çalışanlarına; ayrıca sürecin ilerlemesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın'a milli takım forması hediye ederken, Ayyarkın da Özdemir'e sembolik Aras Kargo kamyonu takdim etti.