Ligde Barcelona'ya 4-0, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında da sahasında Milan'a 3-1 yenilen Real Madrid'de takımın genç yıldızı Arda Güler'e yine süre vermeyen Carlo Ancelotti büyük eleştiri aldı.
İspanyol basınında mağlubiyetten "Büyük utanç" diye bahsedilirken, Arda Güler'e süre verilmemesi ise hedef tahtasındaki Ancelotti'ye yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.
İtalyan hocaya yöneltilen eleştirilerin başında ise Arda Güler'e süre vermemesi geliyor. Taraftarlar, Arda Güler'e süre verilmemesi nedeniyle Ancelotti'ye oldukça öfkeli.
Son Dakika › Spor › Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı - Son Dakika
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