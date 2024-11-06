Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı

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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a 3-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ısınmaya gönderip yine süre vermemesi büyük tepki çekti. İspanyol basınında mağlubiyetten 'Büyük Utanç' başlığı atılırken, Arda Güler'e süre verilmemesi Ancelotti'nin eleştirilerinin dozunu artırdı.

06.11.2024 14:05
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Ligde Barcelona'ya 4-0, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında da sahasında Milan'a 3-1 yenilen Real Madrid'de takımın genç yıldızı Arda Güler'e yine süre vermeyen Carlo Ancelotti büyük eleştiri aldı.

"BÜYÜK UTANÇ"

İspanyol basınında mağlubiyetten "Büyük utanç" diye bahsedilirken, Arda Güler'e süre verilmemesi ise hedef tahtasındaki Ancelotti'ye yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.

İtalyan hocaya yöneltilen eleştirilerin başında ise Arda Güler'e süre vermemesi geliyor. Taraftarlar, Arda Güler'e süre verilmemesi nedeniyle Ancelotti'ye oldukça öfkeli.

Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti\'nin başını yaktı

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kuzeyli baba:
    Arda Gel Fenere UEFA kupasını kazanalım 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    arda ahını aldi anceloti beter ol 3 1 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    Bu balon elbet patlayacak, şişirebildiğiniz kadar şişirin. Tarafsız bakan herkes bunu görür. 1 3 Yanıtla
  • cengiz ünlü:
    Geri gel Fenere sen orada yapamayakcaksin. Bizim lig daha iyi hic yorulmadan terlemeden oyunu bitirirsin 1 2 Yanıtla
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