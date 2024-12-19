Arda Güler 2 dakika için Katar\'a gitti

Ferudun Ozmen:

Haber yaparken neyi amaçlıyorsunuz anlamak gerçekten zor. Bırakın artık Arda ile uğraşmayı yok 2 dakika oynadı yok oyuna girmedi yok şöyle yok böyle. Bana kalırsa medya başarılı değil başarısız olması için fırsat kolluyor gibi.