Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti - Son Dakika
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Spor

Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti

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Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid ile 5. kupasını kazandı.

19.12.2024 09:29  Güncelleme: 09:38
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FIFA Kıtalararası Kupa maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca kozlarını paylaştı. Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

REAL MADRID ŞAMPİYON OLDU

Real Madrid'i şampiyonluğa taşıyan golleri 37. dakikada Mbappe, 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius (P) kaydetti.

Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti

ARDA 2 DAKİKA OYNADI

Milli yıldızımız Arda Güler ise maça 88. dakikada dahil olarak takımına katkı sağladı.

5. KUPASINI ALDI

Arda Güler bu sonuçla Real Madrid'deki 5. Kupasını elde etmiş oldu. Güler daha önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Arda Güler 2 dakika için Katar\'a gitti

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Son Dakika Spor Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Semih Öz:
    yav fenerbahçeliyim. Bu çocuğuda çok severim. ama kardeşim yeter ya her Allahın günüde boş boş haber yapıp durma. Bu haber falan değil 17 2 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Hergün haber yapıp bu kadar yıpratmayın ya düşmanı bu kadar zarar vermez. Birilerinden talimat almış gibi sistematik haber yapıyorsunuz 7 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Yaptığı işin işçisi 90 dakika veya 2 dakikalık da olsa işi gereği gitmek zorunda . Bu baslığı atarken düşünmediniz mi ? 7 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    O iki dakika da kazandığı para ile o başlığı atanı evire çevire neler yapar düşündün mü hiç 7 0 Yanıtla
  • sd asd:
    o 2 dakikada sondakıka formdan fazla kazandı cocuk hala bos baslık atmaya devam edıyorsunuz. 5 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Dün aynı haberde 6.kupasını kazandı yazdınız bugün 5 diyorsunuz ama pardon önemli olan içerik değil haberin okunması için saçma sapan başlık atmak nede olsa.. 2 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Haber yaparken neyi amaçlıyorsunuz anlamak gerçekten zor. Bırakın artık Arda ile uğraşmayı yok 2 dakika oynadı yok oyuna girmedi yok şöyle yok böyle. Bana kalırsa medya başarılı değil başarısız olması için fırsat kolluyor gibi. 2 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bu çocuk sahada trafik polisi gibi emppa ye rukic ne kadar topçu varsa el kol hareketleri ile taktik veriyor tövbe yarabbim oğlum biraz büyü sen U.17 takımında degilsin 0 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    parasını alıyor Türkiye de arsa tarla alıp yatırım yapıyor helal ardacım oynasa ne oynamasa ne 1 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Maşallah peynir ekmek gibi kupa kazanıyor. 0 0 Yanıtla
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