Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kariyerini bitirdi - Son Dakika
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Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kariyerini bitirdi

Arda Güler, Carlo Ancelotti\'nin kariyerini bitirdi

İspanyol basını, bu sezon La Liga'da Barcelona'nın gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'in teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracağı iddia edildi. Haberde Brezilya'dan teklif alan İtalyan teknik adamın sonunu Arda Güler ile inatlaşmasının getirdiği detayına yer verildi.

19.11.2024 22:35
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Bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. Kadro tercihleri ve özellikle Arda Güler ile Endrick konusundaki tutumu nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adamın yeni adresi için bir iddia ortaya atıldı.

BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇECEĞİ KONUŞULUYOR

Öte yandan Brezilya Futbol Federasyonu'nun Ancelotti'nin ayrılacağını duymasının ardından harekete geçtiği ve girişimlere başladığı belirtildi. Tecrübeli teknik adama resmi teklif yapan Brezilya'nın beklemeye geçtiği de gelen haberler arasında.

ARDA VE ENDRICK TAVRI MADRID KARİYERİNİ BİTİRDİ

Öte yandan Madrid taraftarlarının ve başkan Florentino Perez'in daha fazla oynamasını istediği Arda Güler ile Endrick'e karşı ön yargılı olan Ancelotti, iki oyuncuyu oynatmamasıyla tepki çekmişti. İspanyol basınında yer alan haberin detaylarında, Arda Güler ile inatlaşması, Ancelotti'nin sonunu getirdiği yazıldı.

PERFORMANSI DÜŞÜŞE GEÇTİ

2021 yılından beri Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, çıktığı 189 maçta 2.27 puan ortalaması tutturarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Bu sezona Mbappe transferine rağmen Barcelona'nın arkasında kalan Real Madrid'de Ancelotti'nin düşüşe geçen performansı ve futbolcu tercihleri eleştiri konusu olmuştu.

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Son Dakika Spor Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kariyerini bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Bıktık Usandık Bu Boş Veletden.. 37 37 Yanıtla
  • Adem GS:
    mahvetti ancelottiyi Arda.. Ancelotti çok pişmanlık duyuyormus Ardayı aldığı için.. kariyerimi bitirdi diyormuş Arda için. 24 12 Yanıtla
  • mert çelik:
    arda güler ne yapıyor oralarda top toplayıcı degıl dımı 19 15 Yanıtla
  • Ankara null:
    milli takimda torpille anca oynarsin yoksa yok kimsede oynatmaz bu vucudla 14 13 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    İşte bu zihniyetle, "Bizi şampiyon yapmıyorlar!" diyen zihniyet aynı hezeyan içerisinde... Aynı kaynaktan çıktığı da o kadar belli ki, sondakika sen insanı güldürürsün :-)) 10 10 Yanıtla
  • Yavuz Simsek:
    Yakında Türkiyeyi de kurtarır 13 5 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    harikasın cikikkk sadece medya sisirmesi 5 7 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Ağlak 5s wandasaray kopaklari ötede hav hev arda adamdır 5 2 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Meyve verek ağaç taşlanır. Herzaman gs bozuntuları 1 1 Yanıtla
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