Arda Güler, Carlo Ancelotti ve yardımcısı olan oğlunu birbirine düşürdü - Son Dakika
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Arda Güler, Carlo Ancelotti ve yardımcısı olan oğlunu birbirine düşürdü

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Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de beklediği süreyi alamasa da İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oğlu ve aynı zamanda yardımcısı olan Davide Ancelotti, Arda'nın ilk 11'de oynamasını istiyor. Baba Ancelotti ise bu fikre sıcak bakmıyor.

15.10.2024 15:52
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Real Madrid forması giyen milli yıldızım Arda Güler, bir kez daha İspanya'da tartışmalara neden oldu. Madrid ekibinde istediği süreleri bulamayan Arda, Carlo Ancelotti ile oğlu ve aynı zamanda yardımcısı olan Davide Ancelotti'yi birbirine düşürdü.

OĞUL ANCELOTTİ OYNAMASINI İSTİYOR

İspanyol gazeteci Raul Varela, genç futbolcunun Real Madrid'deki durumu için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Carlo Ancelotti ile Davide Ancelotti'nin Arda Güler konusunda ters düştüğü aktaran Varela, "Davide Ancelotti Arda'nın ilk 11'de olmasını istiyor ancak Carlo Ancelotti bu fikre sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.

TEKNİK EKİPTE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Varela ile aynı programda konuşan Javier Tinto ise, "Teknik ekibin içerisinde tartışma yaşanıyor. Arda'yı nerede oynatacaklarını, ne oynadığını bilmiyorlar. 11'de başladığı maçlarda o kıvılcımı gösteremedi" sözlerini sarf etti.

MADRID TARAFTARLARI CARLO ANCELOTTI'YE TEPKİLİ

Öte yandan Real Madrid taraftarları, İzlanda- Türkiye maçının ardından sosyal medya platformu X'te Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi. Arda'nın daha çok forma giymesini isteyen İspanyol taraftarlar, Karadağ maçının ardından da benzer bir reaksiyon vermişti. Ayrıca Türk futbolseverler de milli yıldızın Real Madrid'deki gelişimini geçen sezon olduğu gibi bu sezon da yakından takip ediyor.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 10 maçta süre bulan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 291 dakika sahada kaldı ve gol ya da skor katkısı veremedi. Madrid temsilcisinde süre bulamayan Arda, A Milli Takım'da ise tam tersi bir performans sergiliyor. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde oynadığı son iki maça da ilk 11'de başlayan milli yıldız, oyun içindeki etkisinin yanı sıra deplasmanda oynanan millilerin 4-2 mağlup ettiği maçta önce penaltı kazandırdı, sonra 88. dakikada da ağları havalandırmayı başardı.

Arda Güler, Carlo Ancelotti ve yardımcısı olan oğlunu birbirine düşürdü

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Son Dakika Spor Arda Güler, Carlo Ancelotti ve yardımcısı olan oğlunu birbirine düşürdü - Son Dakika

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