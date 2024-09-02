Arda Güler'den Ancelotti'ye: Benden özür dileme - Son Dakika
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Arda Güler'den Ancelotti'ye: Benden özür dileme

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Real Madrid'in Real Betis'i 2-0 yendiği maçta süre almayan Arda Güler, maç sonrası soyunma odasına gitti. İspanya basını, Arda ve teknik direktör Carlo Ancelotti arasında geçen konuşmayı yazdı. Ancelotti, Arda'dan özür diledi. Ancelotti'nin özrüne, Arda'nın ''Koç, benden özür dileme... Kararlarına saygı duyuyorum'' yanıtını verdiği öğrenildi.

02.09.2024 12:42
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İspanyol sevi Real Madrid'in sahasında Real Betis'i 2-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli yıldızımız Arda Güler, takım arkadaşlarıyla Bernabeu'daki galibiyet sevincine ortak olmadan direkt soyunma odasına gitti.

ANCELOTTI, ARDA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

İspanya basını, Arda ve teknik direktör Ancelotti arasında soyunma odasına geçen konuşmayı yazdı. Ancelotti, maç sona erdikten sonra soyunma odasında 19 yaşındaki Arda Güler'den özür diledi.

"SAYGI DUYUYORUM"

Maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Arda Güler'in, hocasına tepki gösterdiği yorumları yapılsa da, Ancelotti'nin özrü sonrası genç futbolcunun "Koç, benden özür dileme... Kararlarına saygı duyuyorum." yanıtını verdiği öne sürüldü.

Arda Güler\'den Ancelotti\'ye: Benden özür dileme

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Son Dakika Spor Arda Güler'den Ancelotti'ye: Benden özür dileme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: realmadrid başkanı seneye hasan aratı arayıp ardayı Beşiktaşa kiralayalım derse şaşırmam ardayı bu haberler şimdiden yıprattı ispanya defteri kapanacak yakında Beşiktaşın ispanyayla arası çok iyi ilk tercih Beşiktaş olur herzaman 10 27 Yanıtla
  • İsmail: Valla söylemiyim söylemiyim diyorum ama bence ardayı fazla mı abartıyoruz ne. Bizde olsa forma verilmez alınız derler 8 7 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Başakşehir seni bekliyor gel 10 numaralı formanla Uefa Konferans Ligi'nde şampiyon olalım Arda Güler 3 5 Yanıtla
  • Okan: çok çalışman lazım yeterli olsan seni oynatır 2 4 Yanıtla
  • Mustafa Naz: ardayi izleyemedigim icin angelotti benide arayip özur diledi:) 4 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Bu ne ya her maçta oynatmadığında özür diliyor 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: KUŞLAR HAYAL KURAR MI , KUS AKLI DIYE BIR LAF VAR YA 0 3 Yanıtla
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