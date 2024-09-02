İspanyol sevi Real Madrid'in sahasında Real Betis'i 2-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli yıldızımız Arda Güler, takım arkadaşlarıyla Bernabeu'daki galibiyet sevincine ortak olmadan direkt soyunma odasına gitti.
İspanya basını, Arda ve teknik direktör Ancelotti arasında soyunma odasına geçen konuşmayı yazdı. Ancelotti, maç sona erdikten sonra soyunma odasında 19 yaşındaki Arda Güler'den özür diledi.
Maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Arda Güler'in, hocasına tepki gösterdiği yorumları yapılsa da, Ancelotti'nin özrü sonrası genç futbolcunun "Koç, benden özür dileme... Kararlarına saygı duyuyorum." yanıtını verdiği öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'den Ancelotti'ye: Benden özür dileme - Son Dakika
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