Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim

Geniş Video İzle

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, oynama süresi konusunda yaşadığı memnuniyetsizliği teknik direktör Carlo Ancelotti'ye iletti. Madrid derbisinde süre alamayan Arda, Ancelotti'ye 'İstemiyorsan gideyim!' şeklinde bir çıkış yaptı. Arda'nın bu durumdan dolayı mutsuz olduğu ve eğer yakın gelecekte süre bulamazsa ayrılığı düşünebileceği belirtildi.

01.10.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen sezon Real Madrid'e imza atan Arda Güler için şu sıralar işler pek yolunda gitmiyor. Madrid derbisinde son dakika golüyle 3 puanı kaçıran Real Madrid'de maçta süre alamayan Arda Güler'in maçın ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme yaparak sert çıkıştığı iddia edildi.

"İSTEMİYORSANIZ, GİDEYİM"

Maçın ardından İspanya basınından Arda Güler'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Defensa Central'in Real Madrid portalı olan Real Madrid Exclusivo'da yer alan habere göre Atletico Madrid deplasmanında süre alamadığı için çok mutsuz olan milli futbolcu maçın ardından İtalyan teknik adama gidip 'Eğer oynamayacaksam gideyim' dedi.

Haberde Arda'nın Mbappe'nin de yokluğunda süre alacak kapasitede olduğunu düşündüğü ve ilerleyen dönemde de beklediği şansları bulamaması halinda devre arası transfer döneminde ayrılık ihtimalini değerlendirebileceği ifade edildi.

BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ

19 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maçta toplam 257 dakika süre aldı. Arda'nın gol ya da asisti bulunmuyor.

Arda Güler\'den Ancelotti\'ye rest: İstemiyorsan gideyim

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Hüseyin null:
    S.... git sen kimsin rest çekiyorsun o kapıdan içeri girmen bile büyük mucize 19 50 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    17 yaşındaki Lamine Yamal hem barcelonayı hem ispanya milli takımını sırtlıyor. Arda sanki real madridde oynamak için üstüne para veriyormuş gibi duruyor. 39 11 Yanıtla
  • İbrahim Borinli:
    yuvana kardeşim gelde kurtar bizi 22 21 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    Yine gs çamur lobisi gazeteciler başladılar Arda'yı yıpratma haberlerine. . . 25 16 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Değerinden fazla değer verilenler kendilerini gerçekten değerli sanır.. anladın mı ferattt. 17 13 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Başladı yine ancelotti arda i 19 4 Yanıtla
  • Sedat Karahan:
    Bu sezon ancolotti çok şans verdi ama hiçbir maçta takıma katkı sağlamadı bence daha süre vermez diye düşünüyorum,ardaya ya kulübede otur yada git diyeceklerdir ilerleyen süreçte 13 10 Yanıtla
  • Dogan Asi:
    vaybe rest çekmiş zaten anceletinide çok umrunda 11 9 Yanıtla
  • Kemsl:
    kasimpasaya gel diğer büyükleri boş ver 9 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Adamlar oynatmıyor gel işte başakşehir seni bekler 8 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement