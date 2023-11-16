Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, bir muhabirin "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi iyi" şeklinde yanıt verdi. Genç futbolcunun o anları çok konuşuldu.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol takımında peş peşe sakatlılar yaşadı ve henüz eflatun-beyazlı formayı giyemedi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığını atlatan 18 yaşındaki yıldız futbolcuyu 2 maçta kadroya dahil etti. Tüm Türkiye'nin forma giymesini dört gözle beklediği Arda mücadelelerde forma şansı bulamadı ve tekrar sakatlandı.
Yetenekli futbolcunun, bir muhabirin "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi iyi" şeklinde yanıt vermesi ise çok konuşuldu.
Son Dakika › Spor › Herkes onu konuşuyor! Arda Güler'den 'Tedavi sürecin nasıl gidiyor?' sorusuna 2 kelimelik yanıt - Son Dakika