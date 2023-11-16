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Herkes onu konuşuyor! Arda Güler'den "Tedavi sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna 2 kelimelik yanıt - Son Dakika

Herkes onu konuşuyor! Arda Güler'den "Tedavi sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna 2 kelimelik yanıt

16.11.2023 19:49  - Güncelleme: 20:04

İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, bir muhabirin ''Tedavin nasıl gidiyor?'' sorusuna ''İyi iyi'' şeklinde cevap verdi. Arda'nın bu anları, basında ve sosyal medyada geniş yer buldu ve çok konuşuldu.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, bir muhabirin "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi iyi" şeklinde yanıt verdi. Genç futbolcunun o anları çok konuşuldu.

PEŞ PEŞE SAKATLIKLAR YAŞADI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol takımında peş peşe sakatlılar yaşadı ve henüz eflatun-beyazlı formayı giyemedi.

Tavırları olay oldu! Arda Güler'den 'Sakat mısın?' sorusuna 2 kelimelik yanıt

2 MAÇA YEDEK BAŞLADI FAKAT OYUNA GİRMEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığını atlatan 18 yaşındaki yıldız futbolcuyu 2 maçta kadroya dahil etti. Tüm Türkiye'nin forma giymesini dört gözle beklediği Arda mücadelelerde forma şansı bulamadı ve tekrar sakatlandı.

Tavırları olay oldu! Arda Güler'den 'Sakat mısın?' sorusuna 2 kelimelik yanıt

"İYİ İYİ"

Yetenekli futbolcunun, bir muhabirin "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi iyi" şeklinde yanıt vermesi ise çok konuşuldu.

Tavırları olay oldu! Arda Güler'den 'Sakat mısın?' sorusuna 2 kelimelik yanıt
Tavırları olay oldu! Arda Güler'den 'Sakat mısın?' sorusuna 2 kelimelik yanıt
Tavırları olay oldu! Arda Güler'den 'Sakat mısın?' sorusuna 2 kelimelik yanıt
Tavırları olay oldu! Arda Güler'den 'Sakat mısın?' sorusuna 2 kelimelik yanıt
Tavırları olay oldu! Arda Güler'den 'Sakat mısın?' sorusuna 2 kelimelik yanıt
Tavırları olay oldu! Arda Güler'den 'Sakat mısın?' sorusuna 2 kelimelik yanıt
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyor! Arda Güler'den 'Tedavi sürecin nasıl gidiyor?' sorusuna 2 kelimelik yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes onu konuşuyor! Arda Güler'den "Tedavi sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna 2 kelimelik yanıt - Son Dakika
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