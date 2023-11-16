Herkes onu konuşuyor! Arda Güler'den "Tedavi sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna 2 kelimelik yanıt

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, bir muhabirin "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi iyi" şeklinde yanıt verdi. Genç futbolcunun o anları çok konuşuldu.

PEŞ PEŞE SAKATLIKLAR YAŞADI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol takımında peş peşe sakatlılar yaşadı ve henüz eflatun-beyazlı formayı giyemedi.

2 MAÇA YEDEK BAŞLADI FAKAT OYUNA GİRMEDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığını atlatan 18 yaşındaki yıldız futbolcuyu 2 maçta kadroya dahil etti. Tüm Türkiye'nin forma giymesini dört gözle beklediği Arda mücadelelerde forma şansı bulamadı ve tekrar sakatlandı.

"İYİ İYİ"

Yetenekli futbolcunun, bir muhabirin "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi iyi" şeklinde yanıt vermesi ise çok konuşuldu.