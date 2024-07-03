Önceki maçtan örnek veren Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydı - Son Dakika
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Önceki maçtan örnek veren Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydı

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Arda Güler, A Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale çıktığı maç hakkında konuştu. Hazırlık maçında 6-1 yenildikleri mücadeleyi hatırlatan ve Avusturya'dan intikam aldıklarını söyleyen genç yıldız, "Geçen hazırlık maçında kötü bir yenilgi almıştık. Bunun bir intikam maçı olduğunu biliyorduk. Berlin'i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak. İnşallah o maçta da halkımızı mutlu ederiz" dedi.

03.07.2024 09:05  Güncelleme: 09:16
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A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale çıktığı maçına ardından konuşan Arda Güler'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Arda Güler yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir akşam oldu. Tüm halkımızı mutlu ettiğimiz için biz daha da mutluyuz. Kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir takım vardı. Belli bir oyun planımız vardı. Buna sadık kalarak oynadık. Burada inanılmaz bir atmosfer vardı, onlar bizi daha da ateşledi." dedi.

Montella'nın kendisini farklı bir mevkide oynattığının altını çizen Arda, "Böyle rakiplere karşı topun arkasına geçtiğimiz zaman hepimizin koşması gerekiyor. Bugün alışık olmadığım bir Alışık olmadığım pozisyonda oynadım. Hoca santrforda kullandı. Ancak belli oyun planımız vardı. Bağlantı oyuncusu olmamı istiyordu. Elimizden geleni yaptık." şeklinde konuştu.

"BU BİR İNTİKAM MAÇIYDI"

Avusturya'dan intikam aldıklarını söyleyen genç yıldızımız, "Geçen hazırlık maçında kötü bir yenilgi almıştık. Bunun bir intikam maçı olduğunu biliyorduk. Berlin'i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak. İnşallah o maçta da halkımızı mutlu ederiz" dedi.

Önceki maçtan örnek veren Arda Güler\'den olay sözler: Bu intikam maçıydı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Önceki maçtan örnek veren Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Coşkun Aksu: Merıh kral oynatmayanlar unatsın 42 0 Yanıtla
  • Şükrü null: tebrik ederim arda. sahada orkestra şefi gibi oynadı. 34 4 Yanıtla
  • ferhat eser: asıl sınav hollanda maçı olacak bunlar ölçü değil hollandayı elerseniz başarmış oluruz haydi görelim sizi çocuklar 21 5 Yanıtla
    Scd: daha önce 6 tane yediğimiz takımı eledik nasıl başarı değil 3 1
  • Emre Acar: Arda zorla oynatan medya görmüştür artık Arda Şuan hazır değil çoçugu yemeyin 2 20 Yanıtla
  • agrasif laz: BU NASİL Bİ SAYGİ SEVGİ SENİ YETİSTİREN ANNEBABADAN ALLAH RAZİ OLSUN 0 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: halvetten he onlar bizi hazırlık maçında yendi biz onları bi yendik ömür boyunca unutamazlar daha süper oldu 0 0 Yanıtla

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