Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu

Spor

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, geçtiğimiz günlerde İspanyol devinin İtalyan ekibi Atalanta'yı 2-0 yenmesiyle UEFA Süper Kupa'yı kazanarak koleksiyonuna bir parça daha ekledi. Arda, ünlü spor dergisi FourFourTwo'nun açıkladığı dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu.

ARDA GÜLER 2. SIRADA

İşte 10 futbolcunun yer aldığı o liste;

Lamine Yamal |Yaş: 17 | Kulübü: Barcelona Arda Güler | Yaş: 19 | Kulübü: Real Madrid Warren Zaire-Emery | Yaş: 18 | Kulüp: Paris Saint-Germain Endrick | Yaş: 18 | Kulübü: Real Madrid Franco Mastantuono | Yaş: 16 | Kulüp: River Plate Kobbie Mainoo | Yaş: 19 | Kulüp: Manchester United Joao Neves | Yaş: 19 | Kulüp: Paris Saint-Germain Arzu Doue | Yaş: 19 | Kulüp: Rennes Leny Yoro | Yaş: 18 | Kulüp: Manchester United Estevao Willian | Yaş: 17 | Kulübü: Palmeiras

REAL MADRID KARİYERİ

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, geride kalan sezonda İspanyol devinin formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Madrid temsilcisinin ABD kampında da ortaya koyduğu performansla alkış alan milli yıldız, yedek başladığı UEFA Süper Kupa maçında da son dakikalarda oyuna dahil oldu. Arda, Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 de UEFA Süper Kupa olmak üzere 4. kupasını kaldırdı.