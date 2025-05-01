İtalya Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Inter yeni sezon öncesi transferde yeni rotasını Real Madrid'e çevirdi.
Fichajes'te yer alan habere göre; Inter, Real Madrid'in yıldız isimler Arda Güler ve Dani Ceballos'un peşine düştü. Mavi-Siyahlıların, Arda Güler ve Dani Ceballos'un kulübün sportif projesine uyacağına inandığı ve takıma kalitenin yanı sıra enerji de getirileceğine inandığı öğrenildi.
Adı sık sık Avrupa devleriyle anılan Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğinin henüz netleşmediği, Inter'in 20 yaşındaki milli yıldızımın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Öte yandan Arda ve Ceballos'un Madrid'de fazla forma şansı bulamamalarının bu transferi cazip kıldığı ifade edildi.
Arda Güler'in Inter'e transfer olması durumunda Arda ve Hakan Çalhanoğlu, orta sahada birlikte görev alabilir. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda iki oyuncunun uyumu dikkat çekmişti.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'e dev talip! Milli yıldızımızla buluşabilirler - Son Dakika
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