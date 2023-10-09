Arda Güler'e skandal teklif yapıldı mı? Real Madrid iddialara son noktayı koydu

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Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, menisküs ameliyatı olmuştu. Sahalara dönmek üzereyken bir kez daha sakatlanan futbolcuyu Real Madrid'in ara transfer döneminde kiralayacağı konuşuluyordu. Dünya devi iddiaları yalanladı ve milli futbolcuya güvendiklerini ifade etti.

REAL MADRID, ARDA'NIN YETENEĞİNE GÜVENİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine hala yüzde 100 güveniyor. Yaşadığı sakatlıklar kulübün futbolcuya bakış açısını değiştirmedi.

ARDA'YI BAŞKA KULÜBE KİRALAMAYACAKLAR

Real Madrid, Arda Güler'i başka bir kulübe kiralamayı da kesinlikle düşünmüyor. Dünya devinde teknik direktör Ancelotti, milli futbolcuya iyileşmesi sonrası planları içinde yer verecek.