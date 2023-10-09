 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Güler'e skandal teklif yapıldı mı? Real Madrid iddialara son noktayı koydu - Son Dakika

Arda Güler'e skandal teklif yapıldı mı? Real Madrid iddialara son noktayı koydu

Son Güncelleme: 09.10.2023 16:05

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından tam sahalara çıkmaya hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Real Madrid'in kiralık gitmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. Futbolcuyu kiralamayacağının sözünü vererek kadrosuna katan eflatun-beyazlıların bu düşüncesi skandal olarak yorumlanmıştı. Kulüp bu iddiaları resmi olmayan yollardan yalanladı ve milli futbolcuya güvendiklerini ifade etti.

Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan Arda Güler, menisküs ameliyatı olmuştu. Sahalara dönmek üzereyken bir kez daha sakatlanan futbolcuyu Real Madrid'in ara transfer döneminde kiralayacağı konuşuluyordu. Dünya devi iddiaları yalanladı ve milli futbolcuya güvendiklerini ifade etti.

REAL MADRID, ARDA'NIN YETENEĞİNE GÜVENİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, Arda Güler'in yeteneklerine hala yüzde 100 güveniyor. Yaşadığı sakatlıklar kulübün futbolcuya bakış açısını değiştirmedi.

ARDA'YI BAŞKA KULÜBE KİRALAMAYACAKLAR

Real Madrid, Arda Güler'i başka bir kulübe kiralamayı da kesinlikle düşünmüyor. Dünya devinde teknik direktör Ancelotti, milli futbolcuya iyileşmesi sonrası planları içinde yer verecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'e skandal teklif yapıldı mı? Real Madrid iddialara son noktayı koydu - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Son Dakika: Bölgede savaş yayılıyor! İsrail, Lübnan'da birçok noktaya saldırı düzenledi
17:00 İsrail ordusu, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ni vurduğu görüntüleri yayınlandı
16:50 Fenerbahçe, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı
16:44 İsrailli, arabadan inip eceline koştu! Kaçtığı füze tam saklandığı yere düştü
16:36 Operasyon sonrası Hamas yöneticilerinin şükür namazı kılması Azerbaycanlı sunucuyu kızdırdı
16:30 AB, Hamas'ın operasyonu sonrası Filistinlilere yönelik milyonlarca dolarlık yardımı kesti
16:10 Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı dizide rol alacak
16:04 İsrail basınından bomba iddia: Mavi Marmara operasyonunu yöneten İsrail subayı öldürüldü
16:02 CHP Bolu İl Başkanlığı binasında Tanju Özcan'ın fotoğrafı çöpe atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2023 17:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'e skandal teklif yapıldı mı? Real Madrid iddialara son noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement