Vincenzo Montella, Arda Güler'i Real Madrid antrenmanında ziyaret etti

Real Madrid'in Rayo Vallecano golsüz berabere kaldığı maçta ilk kez kadroya alınan Arda Güler'e teknik direktör Carlo Ancelotti süre vermemişti. Şampiyonlar Ligi ile oynanacak Braga karşılaşmasında süre alması beklenen genç yıldızı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenmanda ziyaret etti.

ANCELOTTI İLE SOHBET ETTİ

Vincenzo Montella, Real Madrid antrenmanında vatandaşı Carlo Ancelotti ile de sohbet etti. İtalyan hoca, Arda Güler hakkında Ancelotti'den bilgi aldı.

SIRADAKİ RAKİP ALMANYA

EURO 2024'e gitmeyi garantileyen A Milli Takım, 18 Kasım'da Almanya ile hazırlık maçı oynayacak. Ay-yıldızlılar, 21 Kasım'da ise EURO 2024 Elemeleri grup müsabakasında Galler ile karşılaşacak.