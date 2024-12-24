Arda Güler, en olmayacak yere su döktü - Son Dakika
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Spor

Arda Güler, en olmayacak yere su döktü

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Arda Güler, Real Madrid'in La Liga'da Sevilla'yı 4-2 yenerek liderle puan farkını 1'e indirdiği maçın 71'inci dakikasında, yanlışlıkla Carlo Ancelotti'nin koltuğuna su döktü. Bu komik anlar kısa sürede viral oldu.

24.12.2024 09:27  Güncelleme: 09:49
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Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 19'uncu haftasında Sevilla'yı konuk etti. Eflatun-Beyazlılar, dişli rakibini Mbappe, Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın golleriyle 4-2 mağlup etmeyi başardı.

YANLIŞLIKLA SU DÖKTÜ

19 yaşındaki milli yetenek Arda Güler ise karşılaşmaya 71'inci dakikada dahil oldu. O dakikaya kadar yine yedek kulübesine hapsolan başarılı oyuncunun 'sakarlık' anları sosyal medyada viral oldu.

ANCELOTTİ'NİN SURATI EKŞİDİ

Güler, elindeki suyun bir kısmını yanlışlıkla teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin oturduğu koltuğa döktü. Koltuğa oturmak için yönelen İtalyan hoca, ekibi ve Arda'nın uyarması üzerine geri döndü.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta sahada yer alan Arda Güler, 676 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu sürede 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı, 1 de sarı kart gördü.

İşte o anlar;

Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, en olmayacak yere su döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdullah Demir:
    arda güler ne zaman wc ye gidecek merakla bekliyoruz 3 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ancolotti ye , ya senin ya benim suyum ısındı demek istemiş Arda.. Sondakika senin de SUyun ısındı boş haberler sayesinde. 1 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    havlu koyun otursun ne sanki habere bak 1 1 Yanıtla
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