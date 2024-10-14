Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

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Geçtiğimiz sezon transfer olduğu İspanyol devi Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler'in eski takımı Fenerbahçe'ye kiralanacağı öne sürülmüştü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Arda'nın eflatun-beyazlılardan ayrılmaya niyeti yok.

14.10.2024 15:48
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya çapında yankı uyandırmıştı. İspanyol basını ise geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu kiralamak istediğini yazmıştı.

HABERLER YALANLANDI

AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Arda Güler'i ocak ayında kiralamak için Real Madrid ile görüşeceği kaydedilmişti. Hatta Başkan Ali Koç'un da bizzat Arda ile görüşerek transfer için ikna etmeye çalışacağı aktarılmıştı.

Relevo muhabiri Matteo Moretto, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan gazeteci, Fenerbahçe iddialarına rağmen milli futbolcunun eflatın-beyazlılardan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi.

Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bilişim Hurda:
    Allah aşkın çocuk yurt dışına gitti hala rahat bırakmıyorsunuz. Bırakın futbolunu oynasın. ne diye attan inip eşşege binsin akıl var mantık var 6 0 Yanıtla
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