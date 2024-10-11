Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak - Son Dakika
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Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler'in sözleşmesinde bazı bonus maddeleri de yer alıyordu. İspanyol ekibi, genç yıldızın 15 maça daha çıkması durumunda sarı-lacivertlilere 2 milyon euro ödeme yapacak.

11.10.2024 18:57
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Real Madrid'de beklediği süreyi alamayan ve Fenerbahçe'ye kiralanacağı iddia edilen Arda Güler, Milli futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Carlo Ancelotti ile arasında bir problem olmadığını, kulüpte kendi adına işlerin yolunda gittiğini ifade etmişti. Arda, İspanyol ekibinde kalması ve oynamaya devam etmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak.

15 MAÇ DAHA OYNARSA FENERBAHÇE'YE 2 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre Real Madrid, Arda Güler'in 15 maçta daha forma giymesi durumunda Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak. Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta forma giydi. 19 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.

ARDA'NIN REAL MADRID RAKAMLARI

Geçen sezonun başında 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayı şimdiye kadar 22 kez sırtına geçirdi. 19 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda'nın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler, Fenerbahçe\'nin kasasını bir kez daha dolduracak

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Son Dakika Spor Arda Güler, Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • VillaUmut:
    Ya isterse 1 milyar Euro kazandırsın, ne fark edecek? Bir şey mi değişeceğini sanıyorsunuz siz mal mısınız :) 2 18 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    45 mi 15 veren var mı kulübe bekcisine 0 6 Yanıtla
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