Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Real Madrid'de süre alamayan ve mutsuz olduğu bilinen Arda Güler'in takımdan ayrılması bekleniyor. Milli oyuncu, devre arasında forma giyebileceği bir takıma kiralık gitmek istiyor. Fenerbahçe'ye dönme olasılığı yüksek olan Arda'nın durumu, İspanyol basınında geniş yer buldu. İspanyol gazeteci Eduardo Inda, Arda'nın Fenerbahçe'ye dönebileceğini belirtti. Arda'nın Ali Koç ile iyi ilişkileri olduğu ve yarım sezonluk Fenerbahçe transferini neredeyse kesin gördüğü belirtildi.

12.11.2024 10:35  Güncelleme: 10:46
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in fazla süre alamaması nedeniyle takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Devre arasında forma giyebileceği bir takıma kiralık gitmek isteyen milli oyuncu için Fenerbahçe devreye girebilir.

İSPANYOLLAR YAZDI

Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini menajerine bildirdiği İspanyol basınında yazıldı. Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönme olasılığını yüksek gören İspanyollar, Arda'nın haberini manşetten duyurdu.

İspanya'nın en ünlü gazetecilerinden olan Eduardo Inda, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi ve Fenerbahçe iddiasını ekledi. Eduardo, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yarım sezon Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakan Arda Güler'in Ali Koç ile çok iyi ilişkisi olduğu biliniyor. İspanyol basını yarım sezonluk Fenerbahçe transferini neredeyse kesin görüyor.

Arda Güler, Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Plare Rugre:
    Hayatının hatasını yapar 46 17 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail:
    Dönsün ve sonrasında kariyeri biter 26 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    hani machester city 100 milyon teklif etmişti.baskan direk reddetmişti...demekki fener 120 milyon euro teklif etti.. 12 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Eeeeee bunlar böyle işte 3 liraya verdiğini şimdi 33 liraya alıyorlar pardon kiralıyğ 14 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    bekliyoruz 6 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ne kadar boş yorum yapan var, adamlar satmak istemiyor ama Arda nın önünde Vinicius oynuyor ve doğal olarak forma bulması zor, ayrıca kuvetlenmesi lazım ve moralinin tekrar yükselmesi için kiralık gidebilir. 8 0 Yanıtla
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