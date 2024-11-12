Arda Güler, Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in fazla süre alamaması nedeniyle takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Devre arasında forma giyebileceği bir takıma kiralık gitmek isteyen milli oyuncu için Fenerbahçe devreye girebilir.

İSPANYOLLAR YAZDI

Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini menajerine bildirdiği İspanyol basınında yazıldı. Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönme olasılığını yüksek gören İspanyollar, Arda'nın haberini manşetten duyurdu.

İspanya'nın en ünlü gazetecilerinden olan Eduardo Inda, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi ve Fenerbahçe iddiasını ekledi. Eduardo, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yarım sezon Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakan Arda Güler'in Ali Koç ile çok iyi ilişkisi olduğu biliniyor. İspanyol basını yarım sezonluk Fenerbahçe transferini neredeyse kesin görüyor.