Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı - Son Dakika
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Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı

10.07.2022 22:28

Fenerbahçe hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'i 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 87. dakikada frikikten Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı

ARDA GÜLER'DEN ENFES GOL

Fenerbahçe başından sonuna kadar üstün bir oyun sergilediği mücadelenin ilk yarısında İsmail Yüksek etkili performansıyla dikkat çekti. Mücadelenin 2. yarısında ise Arda Güler fırtınası yaşandı. 17 yaşındaki yıldız futbolcu 87. dakikada frikikten attığı enfes golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 1 dakika sonra ise Serdar Dursun fileleri havalandırarak skoru belirledi.

Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı
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Sen ne yaptın İsmail! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Hull City defansını perişan etti Sen ne yaptın İsmail! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Hull City defansını perişan etti Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 Hull City: 0 Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 Hull City: 0

Fenerbahçe, Arda Güler, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı - Son Dakika
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