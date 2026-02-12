Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda Güler\'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
12.02.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler'i keşfeden Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, çok çarpıcı iddialarda bulundu. Pekmezci'ye göre, Arda Real Madrid'de bir grup tarafından hedef haline getirildi ve benimsenmedi. Pekmezci, bu durumun Arda üzerinde büyük bir psikolojik baskı oluşturduğunu belirterek, ''Arda Güler şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular'' dedi.

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Pekmezci, genç futbolcunun İspanyol devinde takım içi bir grubun hedefi haline geldiğini öne sürdü.

"TAKIM İÇİNDE BENİMSENMEDİ" İDDİASI

Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran isimlerden biri olan Pekmezci, genç yıldızın Real Madrid'de bazı oyuncular tarafından tam anlamıyla benimsenmediğini savundu. Takım içinde egosu yüksek isimlerin bulunduğunu dile getiren Pekmezci, bu durumun Arda üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu ifade etti.

"ÇOK CİDDİ MOBBİNG YİYOR"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Serhat Pekmezci, "Arda Güler şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben?' diye isyan etmeye başladı." sözlerini kullandı. Konuya ilişkin Real Madrid cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • safetyk45 safetyk45:
    vinicıus , mappbe , bellıngham, valverde , rodrygo , tuchamenı, camavınga ,carvalho , tipik hristiyan grubu yani alışıldık şeyler bakıyorum golden sonra hep arda koşuyor hiç ona koşup sarılan yok ANTONY RUDDIGER VE LUKA MODRIC kankalarıydı bruno dıaz , aleksandr arnold zaten kıskanıyor 13 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:45:15. #7.11#
SON DAKİKA: Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.