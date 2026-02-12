Arda Güler\'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Pekmezci, genç futbolcunun İspanyol devinde takım içi bir grubun hedefi haline geldiğini öne sürdü.
Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran isimlerden biri olan Pekmezci, genç yıldızın Real Madrid'de bazı oyuncular tarafından tam anlamıyla benimsenmediğini savundu. Takım içinde egosu yüksek isimlerin bulunduğunu dile getiren Pekmezci, bu durumun Arda üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu ifade etti.
Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Serhat Pekmezci, "Arda Güler şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben?' diye isyan etmeye başladı." sözlerini kullandı. Konuya ilişkin Real Madrid cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
