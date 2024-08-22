Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Ancelotti'den inanılmaz karar - Son Dakika
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Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Ancelotti'den inanılmaz karar

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni sezonda ilk 11'de başlaması beklenirken Carlo Ancelotti tarafından yedek kulübesine çekildi. İspanyol basınından gelen bilgilere göre, Ancelotti geniş bir kadroya sahip olmak istediği için takımın daha az süre alacak oyuncularıyla konuştu ve Arda Güler ile Brahim Diaz'a ilk 11'de yer almayacaklarını, ancak kademeli olarak ilk 11'e dahil edilebileceklerini iletti.

22.08.2024 16:19
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Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in hem Türk hem de İspanyol taraftarlar tarafından yeni sezonda her maça ilk 11 başlaması beklenirken, İspanyol basınından bir kötü haber daha geldi.

ARDA YEDEK KALIYOR

19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid'in UEFA Süper Kupa'yı kazandığı Atalanta ve ligdeki Mallorca karşılaşmalarına yedek başlamış ve her iki maçta da 88. dakikada oyuna dahil olmuştu. İspanyol basınından gelen bilgilere göre Ancelotti'nin bu sezon Arda Güler ile ilgili kesin kararı belli oldu.

ARDA VE DIAZ İLK 11'DE BAŞLAMAYACAKLAR

Ancelotti, takımda daha az süre alacak oyuncularla konuşmak istedi. Arda ve Diaz ile görüşen İtalyan teknik adam, her iki oyuncuyu da sezonun ilk bölümünde ilk 11'de başlatmayacaklarını, kademeli olarak ilk 11'e monte edilebileceklerini söyledi.

Arda Güler\'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Ancelotti\'den inanılmaz karar

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Son Dakika Spor Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Ancelotti'den inanılmaz karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çelikk: Arda ya yedek yakışır zaten Real Madrid e yakışmıyor 11 74 Yanıtla
    İbrahim Borinli: zorunamı gitti adam bileğinin hakkıyla gitti kendini ispatladı ne istiyorsunuz bu çocuktan 7 0
  • Ender Kervancıoğlu: Fenerliler real madridi hiç tanımıyorlar. Sizin takımınız hiç real madridle karşılaşmış mı? bi maç yapın 7 tane atısınlar, o zaman niye bizim futbolcumuz sizin takımda ilk 11de oynayamıyor diye sormazsınız. 14 23 Yanıtla
    Ali Arslan: İsviçre sonuncusuna yenilmiş, Avrupa'da son 39 maçta sadece 3 galibiyet alabilen takımın taraftarı yazmış yine 4 0
  • Ferhat boş eser: Arda inşallah geleceği parlak olur... İtalya da kiralık olsa iyi olur yoksa oynamaya oynamaya pas tutacak çocuk. 23 6 Yanıtla
    Ali Öztürk: Aldıklarına piişman oldular ama değer kaybetörsin diye övmeye devam ediyorlar, ilk fırsatta parasını verene satarlar ama zarar etmemeleri lazım hepsi bu. 0 5
  • Ercan Karatas: Doğru 88 dk alırlar artık oyuna bunlar da ardayı 2 dk oynatmak için aldılar galiba 15 5 Yanıtla
  • Ali boz: Real Madridi,Real Madrid yapan budur arkadaş.. 9 10 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Real madrid in yaptığıda mantıklı değil yani 19 yaşında olağan üstü bir yetenek almışsın yedek kulübesine hapsetmişsin.. Gönder o zaman kiralık oynaya bileceği bir kulübe. Türk değil de başka bir yetenek almış olsa ilk hafta koyardı 11 e.. Hem durmadan övüyorlar yeteneklerini hemde ilk 11 de değilsin diyorsun yürü git işine. 18 1 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Para hersey degil baslatmasinlar real madridine oynayacagin takima git 16 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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