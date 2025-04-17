Arda Güler ile Dominik Szoboszlai takım arkadaşı olabilir

Real Madrid'de bir türlü istediği süreleri alamayan Arda Güler ile ilgili transfer iddialarını ardı arkası kesilmiyor. Ortaya atılan son iddia futbolseverleri şaşırtacak cinsten.

ARDA İLE MAC ALLISTER TAKAS EDİLECEK

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutabilir. Haberde, Real Madrid ile Liverpool arasında Arda Güler-Alexis Mac Allister takasının gerçekleşebileceği iddia edildi.

REAL MADRID ÜSTÜNE PARA VERECEK

Real Madrid'in ayrıca bu takasın üstüne bir miktar para verebileceği ve Liverpool cephesinin bu teklife sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.

Alexis Mac Allister

ARDA VE SZOBOSZLAI TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler ile Dominik Szoboszlai takım arkadaşı olacak. Bilindiği gibi iki futbolcu, Macaristan- Türkiye maçı sonrası sosyal medyadan birbirlerine göndermede bulunmuştu. Öte yandan; İtalya, Almanya ve İspanya'dan da birçok takım Arda Güler'in peşinde.

ARDA-SZOBOSZLAI ARASINDA YAŞANANLAR

Arda ve Szoboszlai, maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşandı ve milli futbolcumuz, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yaptı. 20 yaşındaki genç yıldızımız, maçın ardından ise "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor" dedi.

Bunların üzerine Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 1088 dakika süre aldı. Arda Güler ise yaptığı paylaşımla bu yoruma "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" karşılığını verdi.

Yaşananlar sonrası Szoboszlai'nin sosyal medya hesabı Türk taraftarlar tarafından adeta bombardımana tutuldu. Macar futbolcunun paylaşımlarının altına, "Niye ağlıyorsun?" ve "Arda Güler uykularını kaçırdı" gibi birçok yorum geldi. Ayrıca Szoboszlai'nin paylaşımlarına binlerce Türk bayrağı emojisi ve Arda Güler etiketi kullanılarak yorumlar yapıldı.

ARDA'NIN SEZONPERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 1233 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.